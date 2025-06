Tragico incidente a Bolzano: auto contromano in A22, un morto e cinque feriti

Auto contromano sull'A2 e impatto fatale per un 25enne

Domenica 15 giugno, poco prima delle 5:15 del mattino, si è verificato un drammatico incidente stradale sull’autostrada del Brennero (A22), nel tratto tra Bolzano Nord e Bolzano Sud, al chilometro 80 della corsia sud.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, un giovane di 25 anni, alla guida di un’Audi, sarebbe entrato regolarmente in A22 al casello di Bolzano Sud in direzione Modena. Poco dopo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, l’automobilista avrebbe improvvisamente invertito la marcia, imboccando contromano la carreggiata sud in direzione nord. Dopo poche centinaia di metri, si è verificato lo scontro frontale con un’altra vettura.

Vittima il conducente contromano, ferita una famiglia

Nell’altro veicolo coinvolto viaggiava una famiglia altoatesina che, secondo le prime informazioni, stava partendo per le vacanze approfittando delle prime ore del giorno per evitare il caldo e il traffico del weekend sull’Autobrennero.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane alla guida dell’Audi è deceduto sul colpo. Cinque i feriti tra i passeggeri dell’altra auto, tra cui tre bambini di 8, 11 e 14 anni. I piccoli sono stati trasportati d’urgenza in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. I due adulti, invece, sono stati trasferiti negli ospedali di Trento e Bressanone.

Immediati i soccorsi sul posto

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, diverse ambulanze, la centrale emergenza di Bolzano e la Polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

L’autostrada A22 è rimasta chiusa in direzione sud per diverse ore, provocando lunghe code e disagi al traffico veicolare. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla vicina statale del Brennero. In quella fascia oraria, infatti, il flusso di turisti stranieri diretti verso il sud Italia, soprattutto tedeschi, aveva già reso la circolazione particolarmente intensa.

Indagini in corso sulla dinamica

Resta da chiarire cosa abbia spinto il conducente a compiere la manovra contromano che ha portato al tragico frontale. La polizia stradale prosegue gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.