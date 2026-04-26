San Vitaliano, orrore in un terreno: un cane trovato morto, cucciolo con zampa amputata e infetta

La scoperta dei carabinieri: sei cani tra degrado e abbandono
Una scena difficile anche solo da raccontare.
In un terreno di Traversa Torre dell’Olmo, nel territorio di San Vitaliano, i carabinieri hanno trovato sei cani in condizioni gravissime, senza acqua, senza cure e senza alcuna assistenza.
L’intervento è scattato dopo una segnalazione anonima, con i militari della stazione locale affiancati dal personale veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud.
Quello che è emerso è un quadro definito dagli stessi operatori incompatibile con qualsiasi forma di detenzione animale.
Il caso più grave: un cucciolo con la zampa amputata e ancora infetta
Tra gli animali trovati, la situazione più drammatica riguarda tre cuccioli.
Uno di loro presentava una zampa amputata e ancora infetta, senza alcun trattamento sanitario.
Un altro era libero nell’area, mentre per un terzo non c’era più nulla da fare: è stata trovata la carcassa.
Una sequenza che restituisce la misura reale delle condizioni in cui gli animali erano costretti a vivere.
Due cani chiusi in pochi metri quadri: nessuna acqua, nessuna cura
Nel terreno erano presenti anche due cani di grossa taglia rinchiusi in un box di dimensioni ridotte, privi di acqua e in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti.
Nessun riparo adeguato, nessun segno di assistenza.
Un contesto che ha reso immediatamente necessario l’intervento sanitario.
Animali sequestrati e trasferiti in clinica: ora saranno curati
Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria convenzionata.
Qui riceveranno finalmente le cure necessarie, dopo una situazione di abbandono prolungato.
Non si esclude, una volta stabilizzate le condizioni, un futuro affidamento a famiglie disponibili.
Denunciato il proprietario del terreno: accusa di maltrattamento
Per quanto accertato, i carabinieri hanno denunciato un 53enne del posto, proprietario del terreno.
Dovrà rispondere di maltrattamento di animali, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altre responsabilità.
Il punto chiave: il ruolo decisivo dei veterinari pubblici
L’operazione evidenzia un passaggio fondamentale.
Nei casi di sospetto maltrattamento, i carabinieri documentano la scena, ma è il servizio veterinario pubblico a stabilire le reali condizioni sanitarie e la compatibilità con le esigenze degli animali. Due livelli distinti:
- emergenza sanitaria immediata
- valutazione penale successiva affidata alla Procura
Ed è proprio questa collaborazione che ha permesso di intervenire rapidamente.
Non è solo un caso isolato: il nodo delle segnalazioni
L’intervento è partito da una segnalazione anonima.
Un elemento che torna spesso in situazioni simili.
E che, in questo caso, ha fatto la differenza.
Perché senza quella chiamata, quegli animali sarebbero rimasti lì.