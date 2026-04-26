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Tragedia di Catanzaro, Maria Luce respira da sola: sospesa la sedazione, ‘Quadro neurologico promettente’

DiRedazione

Pubblicato: 26 Apr, 2026 - ore: 16:27 #bambina, #Catanzaro, #Gaslini
Neonato ferito durante una lite tra genitori in strada a BorzonascaMaria Luce è ricoverata al Gaslini

La svolta nella notte: la bambina è stata estubata, ora non è più sedata

C’è un segnale che cambia tutto, nella vicenda della piccola Maria Luce, la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro.

Nella notte tra venerdì e sabato, i medici dell’Istituto Giannina Gaslini hanno compiuto un passaggio decisivo: la bambina è stata estubata ed è ora autonoma dalla ventilazione meccanica.

Da oggi, inoltre, la sedazione è stata completamente sospesa.

È il primo vero spiraglio dopo giorni di apprensione.

“Il quadro neurologico è promettente”: il punto dei medici

Il dato più rilevante arriva proprio dal bollettino ufficiale dell’ospedale pediatrico genovese.

Il quadro neurologico appare, al momento, promettente”, spiegano dalla direzione sanitaria.

Una frase misurata, ma pesante.

Perché indica che, nonostante la gravità delle lesioni riportate, la risposta del sistema neurologico lascia intravedere possibilità di recupero.

La prognosi resta riservata, ma il quadro clinico segna un miglioramento concreto.

Dalla Calabria a Genova: il trasferimento salvavita con l’Aeronautica Militare

Determinante, in queste ore, è stata anche la gestione del trasferimento.

La piccola è stata portata da Catanzaro a Genova grazie a un volo sanitario messo a disposizione dall’Aeronautica Militare, in particolare dal 31° Stormo.

Non un semplice trasporto: una vera terapia intensiva in volo.

Un’équipe del Gaslini – composta da un medico e un’infermiera di Terapia Intensiva – ha raggiunto direttamente Catanzaro, prendendo in carico la bambina già prima della partenza e lavorando fianco a fianco con i colleghi calabresi.

Un passaggio cruciale, che ha garantito continuità assistenziale totale.

Stabilizzata già a Catanzaro: le prime ore decisive

Nonostante la gravità della situazione, un elemento emerge con chiarezza: la bambina era stata stabilizzata in modo ottimale già nell’ospedale di Catanzaro.

Un lavoro iniziale fondamentale, che ha permesso il trasferimento in sicurezza e ha creato le condizioni per l’intervento dei medici del Gaslini.

È su questa base che oggi si costruisce il percorso di recupero.

Obiettivo dei medici: stabilità clinica e recupero neurologico

Ora la priorità è chiara.

L’équipe del Gaslini punta al mantenimento della stabilità clinica, condizione essenziale per favorire il recupero.

Particolare attenzione è rivolta all’aspetto neurologico, considerato il nodo centrale dell’evoluzione della bambina.

Ogni ora, in questa fase, può fare la differenza.

Una svolta che cambia la prospettiva

Non è ancora il momento di parlare di fuori pericolo.

Ma è, senza dubbio, un cambio di direzione.

Perché il passaggio da ventilazione assistita a respirazione autonoma, insieme alla sospensione della sedazione, segna un salto clinico rilevante.

Ed è proprio da qui che nasce la parola più importante, in questo momento: speranza.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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