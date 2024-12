Carmine Fiorillo travolto da albero al Campus di Fisciano: ‘Situazione meno critica ma resta in pericolo’

Restano gravi le condizioni del 25enne Carmine Fiorillo a quasi una settimana dal drammatico incidente al Campus di Fisciano. Lo studente ebolitano è stato travolto insieme ad altri due specializzandi da un pino di 15 metri sabato 30 novembre ed ha riportato un grave trauma cranico (con ematoma ridotto da un intervento chirurgico) oltre che la frattura del torace e i danni alla colonna vertebrale.

Carmine Fiorillo resta in prognosi riservata, il direttore della Rianimazione del Ruggi: ‘Raggiunto un quadro di stazionarietà’

“Abbiamo raggiunto un quadro di stazionarietà della condizioni clinica. Rispetto ai primi due giorni la situazioni è meno critica ma restano siano la prognosi riservata che il rischio vita perché il tipo di lesioni presenta possono determinare ancora questa grave evoluzione” – ha riferito Renato Gammaldi a Telecolore, direttore della Rianimazione dell’Ospedale Ruggi di Salerno.

“L’entità della lesioni ci fa rimanere prudenti. É chiaro che giorno per giorno speriamo sempre di più. Però questo vale per tutte le forme traumatiche. Un danno cerebrale impiega due secondi per determinarsi, per vedere dei miglioramenti bisogna attendere dalle tre settimane a seguire” – ha aggiunto sottolineando che la giovane età e l’assenza di patologie pregresse sono un ulteriore elemento che fa aumento le percentuali di recupero.

‘L’intervento chirurgico immediato ha evitato conseguenze spiacevoli’

“Per il tipo di lesione cerebrale che aveva possiamo dire che l’intervento gli ha salvato la vita. Se si fosse tardato potevano esserci conseguenze spiacevoli” – ha chiosato Renato Gammaldi in riferimento alle condizioni di salute di Carmine Fiorillo. Il 4 dicembre l’Università di Salerno ha organizzato un momento di preghiera dedicato ai ragazzi feriti. L’iniziativa, voluta dal professor Armando Lamberti, si è svolta alla cappella dell’ateneo di Fisciano.