Sassari, l’operaio Ettore Garau muore schiacciato in un capannone: tragedia sul lavoro a Predda Niedda

Pubblicato: 31 Dic, 2025 - ore: 16:02 #incidente, #lavoro, #Predda Niedda, #Sassari
Tragedia nell’ultimo giorno dell’anno

Si chiude nel modo più drammatico il 2025 in Sardegna. Un operaio di 56 anni, Ettore Garau, ha perso la vita nella mattinata del 31 dicembre mentre era al lavoro all’interno di un capannone industriale nella zona di Predda Niedda, a Sassari. L’uomo, elettricista esperto, stava effettuando un intervento di manutenzione quando è rimasto schiacciato da un mezzo elevatore.

L’incidente nel magazzino del Gruppo Alimentare Sardo

Secondo una prima ricostruzione, Garau stava operando su un cestello elevatore all’interno del magazzino del Gruppo Alimentare Sardo, recentemente acquisito dalla Dac. Durante una manovra, per cause ancora in fase di accertamento, il cestello si sarebbe mosso improvvisamente, schiacciando l’operaio contro una trave in cemento armato.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate sono risultate immediatamente fatali. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’area e del mezzo coinvolto, mentre gli ispettori dello Spresal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Devastati congiunti e amici. “Mi dispiace tanto non ho parole per esprimere questa tragedia a fine anno. Un abbraccio grande a Ilaria e Alessio e alla tua famiglia” – ha scritto un amico su Facebook.

L’ennesima morte sul lavoro

Ettore Garau, 56 anni, lavorava per una ditta esterna incaricata delle manutenzioni elettriche. La sua morte riporta drammaticamente al centro il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, una piaga che continua a colpire anche in contesti strutturati e industrializzati. Un’altra vita spezzata mentre svolgeva il proprio dovere, lasciando sgomento e dolore tra colleghi, familiari e nell’intera comunità sassarese.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

