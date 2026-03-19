Caso Oppido, scontro aperto: “Eccelso e innocente”, costituita la Fondazione Domenico Caliendo

Guido Oppido e una tenera immagini di Domenico Caliendo con la madre

Perché il caso Oppido divide famiglie e opinione pubblica?

Il caso del cardiochirurgo Guido Oppido si trasforma in uno scontro sempre più acceso, non solo nelle aule giudiziarie ma anche sul piano mediatico. Da un lato la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, dall’altro i genitori dei 186 bambini cardiopatici che il medico ha curato e che oggi lo difendono pubblicamente.

Le accuse sono pesanti: omicidio colposo in concorso e falso. Ma mentre la Procura di Napoli e i Nas portano avanti le indagini, fuori dal tribunale si combatte una battaglia parallela fatta di dichiarazioni, sit-in e prese di posizione.

La difesa dei genitori: “Professionista innocente”

I genitori dei piccoli pazienti non hanno dubbi e rispondono duramente alle parole dell’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo.

“Per noi il professore Oppido è un eccelso cardiochirurgo e, soprattutto, un professionista innocente fino a sentenza definitiva”, affermano in una nota, richiamando esplicitamente i principi costituzionali.

Non solo una difesa tecnica, ma anche emotiva: gratitudine, fiducia e un rapporto costruito negli anni con il medico. Un fronte compatto che respinge le accuse e contesta il tentativo, a loro dire, di spostare il dibattito sui media.

Il richiamo alla Costituzione e lo scontro con il legale

Nel mirino dei genitori finisce direttamente il legale della famiglia Caliendo. Il tono è netto, quasi politico: viene richiamato l’articolo 21 della Costituzione sul diritto di espressione e l’articolo 27 sulla presunzione di innocenza.

“Prenda atto della legittimità di opinioni che non si conformano alle sue congetture”, scrivono, respingendo anche l’idea di un confronto pubblico mediatico.

Una presa di posizione che evidenzia come il caso sia ormai uscito dai confini giudiziari per diventare terreno di scontro pubblico.

La fondazione Domenico Caliendo: dolore e battaglia legale

Sul fronte opposto, la famiglia Caliendo trasforma il dolore in azione. È nata ufficialmente la fondazione dedicata a Domenico, presieduta dalla madre Patrizia Mercolino.

“Domenico non sarà dimenticato”, aveva dichiarato, raccontando come l’idea sia nata nei momenti più drammatici, mentre il figlio era in terapia intensiva.

La fondazione si pone obiettivi concreti: supporto legale alle famiglie coinvolte in presunti casi di malasanità, anche oltre i limiti del gratuito patrocinio, e iniziative di sensibilizzazione.

Sono già arrivate donazioni per circa 45 mila euro, segno di un’attenzione crescente attorno alla vicenda.

Sanità sotto pressione: stop ai trapianti pediatrici

Intanto arrivano decisioni pesanti anche sul piano istituzionale. La Regione ha disposto la sospensione del programma di trapianto cardiaco pediatrico dell’Azienda ospedaliera dei Colli.

L’attività non potrà riprendere fino alla verifica delle condizioni organizzative, professionali e di sicurezza, entro un termine di 180 giorni.

Un segnale chiaro: il caso Oppido ha aperto un fronte più ampio sulla gestione della sanità e sui protocolli di sicurezza.

Un caso che va oltre il tribunale

Il clima resta teso. Da una parte chi chiede giustizia per Domenico, dall’altra chi difende un medico ritenuto fondamentale per la vita di tanti bambini.

Nel mezzo, un’opinione pubblica divisa e una vicenda che continua ad allargarsi, tra indagini, decisioni istituzionali e scontri mediatici.

Il caso Oppido non è più solo una questione giudiziaria: è diventato un simbolo, capace di mettere in discussione fiducia, responsabilità e limiti del sistema sanitario.