È morto Bossi: dal “Roma ladrona” alla famiglia, il volto privato del Senatùr

Umberto Bossi

Chi era Umberto Bossi e perché ha segnato un’epoca?

È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda poi diventata Lega Nord, figura centrale e controversa della politica italiana degli ultimi decenni.

Per tutti era il “Senatùr”, soprannome nato dopo l’elezione al Senato nel 1987. Ma più che un leader politico tradizionale, Bossi è stato un fenomeno culturale e comunicativo: ha riscritto linguaggi, simboli e modalità dello scontro politico.

Dialetto, slogan diretti, provocazioni e immagini forti – dall’ampolla del Po al guerriero Alberto da Giussano – hanno costruito un’identità riconoscibile e divisiva, capace di intercettare la rabbia e le rivendicazioni del Nord produttivo.

“Roma ladrona” e il progetto federalista

Il suo grido più celebre, “Roma ladrona”, è diventato un marchio politico. Non solo denuncia della corruzione, ma manifesto di una visione: federalismo, autonomia fiscale e redistribuzione del potere.

L’ascesa di Bossi coincide con il crollo della Prima Repubblica e con l’esplosione di Tangentopoli. In quel vuoto politico, la Lega si afferma come forza antisistema, sottraendo consenso ai partiti tradizionali.

All’inizio degli anni ’90, Bossi guida una trasformazione radicale: da movimento territoriale a soggetto nazionale capace di condizionare gli equilibri di governo.

Il rapporto con Berlusconi: alleanze e rotture

La storia politica di Bossi è indissolubilmente legata a quella di Silvio Berlusconi. Nel 1994 è tra gli artefici della nascita del centrodestra, ma pochi mesi dopo provoca il celebre “ribaltone” che fa cadere il governo.

Un rapporto fatto di scontri, rotture e ritorni, fino a una lunga stagione di alleanza. Bossi sarà due volte ministro per le Riforme, portando avanti il progetto federalista.

Nonostante le tensioni, tra i due si consoliderà negli anni anche un legame personale, culminato in una reciproca stima.

Dalla gavetta alla leadership: le origini del Senatùr

La storia di Bossi parte da Cassano Magnago, tra difficoltà economiche e lavori umili. Figlio di un tessitore, cresce in una famiglia segnata dalla fatica e da un forte senso del lavoro.

“Un ragazzo un po’ scapestrato”, si definiva lui stesso, tra studi interrotti e primi impieghi. L’impegno politico nasce ascoltando le frustrazioni del territorio: imprenditori e lavoratori che non si sentivano rappresentati.

Negli anni ’80 fonda la Lega Lombarda, che diventerà il nucleo della futura Lega Nord. Da lì, una crescita rapida che lo porta al centro della scena nazionale.

Lo stile Bossi: tra provocazione e identità

Bossi ha imposto uno stile comunicativo senza precedenti: diretto, ruvido, spesso sopra le righe. Il suo “celodurismo” è entrato persino nei vocabolari.

Le adunate di Pontida, gli slogan urlati, le provocazioni contro istituzioni e avversari politici hanno segnato un’epoca.

Non sono mancati episodi controversi, tra condanne, polemiche e accuse. Ma proprio quella radicalità ha contribuito a costruire il suo mito politico.

Malattia, declino e passaggio di consegne

Nel 2004 viene colpito da un grave ictus che segna l’inizio di un lento ridimensionamento. Nonostante il ritorno in politica, la sua presenza si fa più defilata.

Nel 2012 si dimette da segretario della Lega, travolto dalle vicende giudiziarie interne al partito. Negli anni successivi, la leadership passa progressivamente a Matteo Salvini, che trasforma il movimento in chiave nazionale e sovranista.

Bossi resta figura simbolica, ma sempre più ai margini delle dinamiche decisionali.

L’eredità politica del fondatore della Lega

Con la morte di Umberto Bossi si chiude un capitolo cruciale della storia politica italiana.

Nel bene e nel male, il Senatùr ha cambiato il linguaggio della politica, portando nelle istituzioni istanze territoriali e un approccio comunicativo di rottura.

La Lega di oggi è diversa da quella delle origini, ma nasce da quella spinta iniziale: dare voce a chi si sentiva escluso.

E proprio lì, tra rabbia e identità, resta l’eredità più profonda di Umberto Bossi.