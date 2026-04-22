Catanzaro, il dramma silenzioso di Anna: il rosario tra le mani, il ciuccio in strada e la bimba salvata dal papà

Il ciuccio in strada dopo la tragedia di Catanzaro, Anna Democrito

Il dettaglio che resta: un ciuccio rosso sull’asfalto

C’è un’immagine che più di tutte racconta la tragedia di Catanzaro. Un ciuccio rosso, rimasto sull’asfalto sotto un’auto parcheggiata, nel punto esatto in cui si è consumato il dramma. Probabilmente apparteneva al più piccolo dei tre figli, un neonato di appena quattro mesi.

Accanto, i segni di una notte che ha sconvolto un’intera città. Anna Democrito, 46 anni, stringeva un rosario tra le mani quando si è lanciata dal balcone della sua abitazione in via Zanotti Bianco, dopo aver gettato nel vuoto i suoi tre bambini.

La dinamica: i figli uno dopo l’altro, poi il salto

È questa, al momento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori. La donna avrebbe lasciato cadere i figli nel vuoto uno alla volta, per poi lanciarsi subito dopo.

Un gesto che gli inquirenti definiscono compatibile con un quadro di omicidio-suicidio e che ora viene analizzato nei dettagli dalla Squadra mobile, coordinata dalla Procura di Catanzaro.

Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero aver ripreso alcuni momenti chiave e saranno fondamentali per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Il marito in casa: il risveglio e il tentativo disperato

Al momento della tragedia, il marito si trovava in casa e stava dormendo. Non si è accorto di nulla fino a quando non è stato svegliato dalle urla provenienti dalla strada.

Quando ha capito cosa stava accadendo, è sceso immediatamente e ha tentato di rianimare la moglie e i figli. Un intervento disperato, che per tre di loro si è rivelato inutile.

Proprio le manovre di primo soccorso effettuate dal padre sarebbero state decisive per salvare la vita alla figlia maggiore.

Le vittime e le condizioni della bambina sopravvissuta

Nell’impatto sono morti sul colpo Anna Democrito e due dei suoi figli: un bambino di 4 anni e il neonato di 4 mesi.

La terza figlia, una bambina di 6 anni, è sopravvissuta ma versa in condizioni gravissime. Ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico di oltre due ore per gravi lesioni alla milza e all’aorta.

Le sue condizioni restano critiche ma stabili. È previsto il trasferimento all’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche.

Le indagini: il disagio psichico e l’ipotesi depressione post partum

La Procura di Catanzaro sta cercando di chiarire le motivazioni del gesto. In una nota ufficiale si parla di una condizione psichica fragile: la donna avrebbe manifestato in passato segnali di disagio di natura psichiatrica.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di una depressione post partum, legata alla recente nascita del figlio più piccolo.

Le indagini proseguono per delineare con precisione il contesto familiare e psicologico in cui è maturata la tragedia.

Chi era Anna Democrito, lavoro e volontariato

Anna Democrito lavorava come operatrice socio-sanitaria da 15 anni in una struttura privata, la stessa in cui era impiegato anche il marito. Era in maternità da pochi mesi.

Chi la conosceva la descrive come una professionista seria, una persona gentile e riservata. Una famiglia considerata “normale”, attiva anche nel volontariato e nella vita parrocchiale.

“Persone splendide, non riusciamo a capire”, raccontano colleghi e conoscenti.

Il quartiere sotto shock: “Tre piccoli gioielli”

In via Zanotti Bianco il silenzio è carico di dolore. Davanti alla palazzina è comparsa una corona di fiori, mentre la comunità si è stretta attorno al parroco don Vincenzo Zoccali, che ha celebrato un rosario e organizzato una veglia di preghiera.

“Tre piccoli gioielli”, li definisce un’amica di famiglia. Parole che restituiscono il senso di una tragedia che lascia sgomenti.

Un dramma che interroga

La morte di Anna Democrito e dei suoi due figli più piccoli, insieme alle condizioni disperate della bambina sopravvissuta, apre interrogativi profondi.

Su ciò che può accadere dentro le mura domestiche. Su segnali forse invisibili. E su un dolore che, in questo caso, si è trasformato in un gesto estremo e irreversibile.