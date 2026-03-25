Chi è Chiara Mocchi: il 13enne con il cellulare al collo per filmare l’aggressione, il racconto degli studenti

Chiara Mocchi è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario

Il cellulare al collo per filmare l’aggressione: il dettaglio che inquieta

Nel mosaico già drammatico dell’aggressione all’insegnante Chiara Mocchi a Trescore Balneario, emerge un elemento destinato a far discutere e a sollevare interrogativi ancora più profondi. Secondo quanto riferito da fonti investigative, il ragazzo di 13 anni avrebbe avuto un cellulare appeso al collo, presumibilmente per filmare l’aggressione alla docente.

Un dettaglio che, se confermato, cambia radicalmente la percezione dell’episodio: non solo un gesto impulsivo, ma un’azione potenzialmente premeditata e spettacolarizzata, quasi pensata per essere documentata. Un’ombra inquietante che rimanda direttamente al rapporto tra giovanissimi e social network, dove la realtà viene spesso filtrata – e distorta – dalla necessità di essere ripresa, condivisa, vista.

‘Era severa, ma lo faceva per noi’

Fuori dai cancelli dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci, mentre le sirene si allontanano e i genitori continuano ad arrivare, prende forma un racconto diverso da quello freddo delle cronache. È il racconto degli studenti, di chi quella docente la conosceva davvero. Chiara Mocchi, insegnante di francese, viene descritta come una figura autorevole ma profondamente umana.

“Era severa, sì, ma lo faceva per noi”, racconta un ragazzo con gli occhi ancora increduli. Non c’è rabbia nelle sue parole, ma un rispetto quasi disarmante. Anzi, emerge un tratto comune nelle testimonianze: la rigidità come forma di cura, non di distanza.

Tra ex alunni e studenti attuali, il via vai davanti alla scuola è continuo. Trescore Balneario, improvvisamente catapultata nella cronaca nazionale, si stringe attorno a una figura che – a sentire chi l’ha vissuta ogni giorno – andava ben oltre il ruolo di insegnante. “Mi ha insegnato a vivere, non solo la lingua”, dice un altro giovane, lasciando intendere quanto fosse forte il legame costruito in classe.

I ricordi degli studenti

E poi c’è quel dettaglio che racconta più di mille analisi pedagogiche: era tra le poche a voler organizzare gite scolastiche, a cercare momenti di condivisione fuori dalle aule, quando altri colleghi preferivano evitare responsabilità. Un segnale, per molti ragazzi, di attenzione autentica.

Qualcuno ricorda anche momenti difficili, certo: “Una volta un ragazzo si mise a piangere dopo un rimprovero”. Ma sono episodi che, nel racconto collettivo, non scalfiscono l’immagine di una docente esigente ma giusta, severa ma presente.

Oggi, davanti a quella stessa scuola, resta soprattutto lo smarrimento. E una convinzione condivisa, quasi sussurrata: “Una cosa così, con lei, non era mai successa”. Un insegnante che si avvaleva anche delle nuove tecnologie per l’attività didattica. Aveva aperto un canale YouTube, dove condivideva lezioni, progetti, iniziative.