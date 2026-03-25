Prof accoltellata da uno studente di 13 anni a Trescore: choc a scuola, cosa è successo davvero

Chiara Mocchi

Cosa è successo a Trescore Balneario: la ricostruzione dell’aggressione a Chiara Mocchi

Un’aggressione che lascia senza fiato e che riapre ferite profonde nel sistema scolastico italiano. Una insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di appena 13 anni all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

I fatti si sono consumati intorno alle 7.45 del mattino, poco prima dell’inizio delle lezioni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – che frequenta la terza media – avrebbe colpito la docente, insegnante di lingue straniere, con un’arma da taglio in un corridoio del primo piano, davanti ad alcune aule.

La scena è stata immediatamente drammatica: sangue, urla, studenti sotto shock. L’intervento tempestivo del personale scolastico ha evitato il peggio. Il giovane è stato bloccato da un insegnante e due collaboratori scolastici e successivamente affidato ai carabinieri.

Le condizioni della docente: intervento salvavita in elicottero

La docente di francese è stata soccorsa in condizioni gravissime. Trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tramite elisoccorso, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato circa due ore.

Determinante, secondo quanto emerso, è stato l’intervento in volo: a bordo dell’elicottero è stata effettuata una trasfusione di sangue, pratica introdotta recentemente nel sistema di emergenza lombardo.

La donna ha riportato gravi lesioni al collo e ai vasi sanguigni, con una perdita ematica significativa. Attualmente si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma – secondo fonti ufficiali – non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso: cosa sappiamo del 13enne

Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo, che stanno cercando di chiarire il movente dell’aggressione. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle motivazioni del gesto.

Il ragazzo è stato immediatamente fermato e preso in carico dalle autorità. Si tratta di un episodio che pone interrogativi inquietanti: come può un tredicenne arrivare a un gesto così estremo?

All’interno della scuola, nel frattempo, sono intervenuti psicologi per supportare gli studenti. Le lezioni non sono state sospese, ma molti genitori hanno deciso di portare a casa i figli in anticipo.

La reazione del ministro Valditara: “Violenza in crescita nelle scuole”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha seguito da vicino la vicenda. Dopo aver contattato l’ospedale di Bergamo, ha confermato che la docente non è in pericolo di vita.

Il caso, però, assume una dimensione più ampia. Il ministro ha dichiarato che porterà l’episodio all’attenzione della comunità internazionale durante un incontro UNESCO a Parigi, sottolineando come la violenza nelle scuole sia un fenomeno globale.

Non solo Italia: episodi simili si stanno verificando anche in altri Paesi, con un incremento preoccupante delle aggressioni contro il personale scolastico. Tra le possibili cause, viene indicato anche l’impatto dei social e il disagio giovanile crescente.

Disagio giovanile e scuola: un’emergenza che non si può ignorare

Quanto accaduto a Trescore Balneario non è un caso isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo. Il sistema educativo si trova oggi a fronteggiare una sfida complessa: gestire una generazione sempre più esposta a pressioni sociali, isolamento digitale e fragilità emotive.

L’episodio solleva interrogativi urgenti su prevenzione, supporto psicologico e sicurezza nelle scuole. La presenza degli psicologi nell’istituto è solo il primo passo di un intervento che dovrà necessariamente essere più strutturato.

La scuola, da luogo di crescita e formazione, si ritrova improvvisamente teatro di violenza. E mentre la docente lotta per riprendersi, resta una domanda sospesa: quanto siamo pronti ad affrontare davvero questa emergenza?