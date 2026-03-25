Famiglia del bosco, lacrime e verità davanti a La Russa: ‘Vogliamo tornare a essere una famiglia’

Ignazio La Russa con la famiglia nel bosco

Chi è la “Famiglia del bosco” e perché il caso divide l’Italia?

Una storia che sembra uscita da un romanzo rurale, ma che invece si consuma nelle pieghe più controverse della cronaca italiana. La cosiddetta Famiglia del bosco, composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, è tornata a parlare dopo mesi di silenzio. E lo ha fatto nel cuore delle istituzioni, a Palazzo Giustiniani, dove è avvenuto un incontro riservato con il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il caso ha acceso un dibattito feroce tra chi difende il diritto a uno stile di vita alternativo e chi, invece, solleva interrogativi sulla tutela dei minori. I figli della coppia, infatti, sono attualmente affidati a una struttura per decisione del Tribunale dei minori.

L’incontro con Ignazio La Russa: cosa è successo a Palazzo Giustiniani?

L’appuntamento istituzionale, durato meno di un’ora, ha assunto rapidamente i contorni di un momento carico di tensione emotiva. All’uscita, Catherine Birmingham si è presentata visibilmente provata: voce rotta, occhi lucidi e un messaggio preparato in inglese, poi tradotto per i cronisti presenti.

“Siamo qui per essere ascoltati e per poter tornare a essere di nuovo una famiglia”, ha dichiarato, in un passaggio che sintetizza il cuore della loro battaglia.

Non è mancato un ringraziamento esplicito al presidente del Senato, lodato per l’umanità dimostrata. Un dettaglio che, politicamente, non è passato inosservato.

“Non abbiamo mai fatto del male ai nostri figli”: la difesa della coppia

Il punto centrale della narrazione della coppia è chiaro: nessuna violazione, nessun abuso, nessuna negligenza. Catherine e Nathan rivendicano con forza la loro scelta di vita, definita “naturale”, basata su valori come famiglia, amore e condivisione.

Secondo la loro versione, avrebbero sempre vissuto nel rispetto delle leggi italiane e della Costituzione, senza mai arrecare danno né ai figli né alla comunità.

Una difesa totale, che però si scontra con la decisione della magistratura minorile, alimentando una frattura tra percezione pubblica e verità giudiziaria.

Lo stile di vita bucolico sotto accusa: scelta o rischio?

Il simbolismo è potente: Catherine si presenta con un vestito bianco ricamato e una cesta di vimini, quasi a incarnare visivamente quella vita rurale che oggi è sotto scrutinio.

Ma è proprio questo modello di esistenza, lontano dai canoni urbani e istituzionali, a essere finito nel mirino.

La domanda, inevitabile, è una: dove finisce la libertà educativa e dove inizia il rischio per i minori?

Un interrogativo che divide opinione pubblica, esperti e istituzioni.

Le parole di Ignazio La Russa: “Serve eliminare rigidità per il bene dei bambini”

Nel cuore dell’incontro a Palazzo Giustiniani, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto una linea prudente ma politicamente significativa: nessuna interferenza con la magistratura, ma un invito chiaro a distendere il clima.

“La mia intenzione – ha dichiarato – è stata quella di cercare di stemperare le tensioni che si sono create attorno a questa vicenda. Non ho titoli per mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, né intendo giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine”.

Una posizione istituzionale netta, che però non rinuncia a esercitare una forma di influenza morale. La Russa ha infatti parlato esplicitamente di “moral suasion”, auspicando un superamento delle rigidità da tutte le parti coinvolte.

L’obiettivo? Favorire, se possibile, il ritorno a una famiglia unita, ma solo dopo aver garantito condizioni considerate adeguate per i minori.

‘Non c’è nessuna opposizione’

Il presidente del Senato ha sottolineato alcuni elementi concreti emersi durante il confronto: dalla disponibilità della coppia ad adeguarsi a standard abitativi più convenzionali – come la presenza di servizi igienici idonei – fino all’apertura verso l’istruzione dei figli, incluso il doposcuola.

“Sono lieto di aver riscontrato che non vi è alcuna opposizione da parte vostra a condizioni che avvicinino la vostra situazione a quelle necessarie per una convivenza normale”, ha aggiunto.

Poi, la chiusura più significativa, quasi una sintesi politica e umana dell’intera vicenda:

“Non c’è maggiore felicità per un bambino che stare con il proprio padre e la propria madre”.

Il ruolo degli esperti: può l’incontro cambiare qualcosa?

Presente all’incontro anche la psicologa Martina Aiello, consulente di parte, che ha espresso un cauto ottimismo. Secondo lei, il dialogo istituzionale potrebbe rappresentare un primo passo verso una revisione del caso.

Ma la strada resta complessa. Le decisioni del Tribunale dei minori difficilmente si ribaltano senza elementi nuovi e concreti.

Catherine Birmingham

Un caso mediatico destinato a crescere

La vicenda della Famiglia del bosco ha tutti gli elementi per diventare un caso simbolo:

scontro tra modelli di vita

intervento delle istituzioni

forte impatto emotivo

E soprattutto una narrazione potente, che mescola dolore, rivendicazione e identità.

Il rischio, però, è che la verità si perda tra le opposte tifoserie mediatiche.

La richiesta finale: “Vogliamo solo essere ascoltati”

Nel passaggio più intenso della dichiarazione, Catherine Birmingham ha condensato mesi di sofferenza in poche parole:

“Essere attaccati nel modo in cui lo siamo stati va oltre la nostra capacità di comprensione”

Una frase che pesa come un’accusa, ma anche come una richiesta disperata.

Il loro obiettivo resta uno solo: riunire la famiglia.