Chi era Ana Cristina Duarte Correia, uccisa dal marito a Saltara: ‘Gettami ai lupi e tornerò guidando il branco’

Bella, spigliata e sicura di sé. É l’immagine che rimanda la pagina Instagram di Ana Cristina Duarte Correia, la 38enne uccisa in località Saltara nel Comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino. Per il delitto, avvenuto davanti ai tre figli, è stato arrestato il marito 54enne, Ezio Di Levrano. L’uomo l’ha colpita con un coltello a serramanico.

“Gettami ai lupi e tornerò guidando il branco“, scrive nell’incipit del profilo personale. E ancora: “Sapete cosa ne penso di quando mi dite ‘hai troppi figli, troppi tatuaggi… Sei troppo così troppo cosà? Andate a ca**re”. Tantissime le foto di lei, sorridente mentre prova vari outfit, e altrettante foto dei suoi bambini. Tanti i messaggi ‘subliminali’ di Anna Cristina Duarte Correia.

“Sono meglio di quello che aspetti e peggio di quanto possa immaginare”. E ancora: “Sono forte, sono impulsiva, sono prepotente. Sono aggressiva. Ma poi dietro quello che vedi ci sono io che credo che ci sia sempre del buono nelle persone, io che dopo tutte le delusioni continuo a fidarmi, io che quando litigo con chi amo piango, io che per aiutare gli altri do meno attenzione ai miei problemi, ecco chi sono io”.

E poi un post datato 2018 in cui scriveva: “Penso che in tutta la vita ne ho passate di cose, mi hanno urlato contro, fatto scandalo, buttato fango addosso, minacciata, usata, frantumate perfino le ossa. Però quello che non sanno è che io […] tornerò sempre, […] come la Fenice risorgo sempre dalla ceneri e come il pazzo ho paura”. Parole che assumono un forte significati alla luce di quanto accaduto. “E’ da quando sono nata che ho dovuto lottare per la vita ed è da quando sono viva che desidero la morte. Quindi per rendere chiaro: se non muoio dovrò pur continuare a vivere”.