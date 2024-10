Chi era Paolo Cancian, il 25enne di Gruaro morto in un incidente: il lavoro in Lamborghini e gli hobby

Incidente mortale nella serata di venerdì 11 ottobre – intorno alle 19:15 – a Sant’Agata Bolognese. Nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto sulla Strada Provinciale 255 all’altezza del chilometro 16, ha perso la vita il pilota della due ruote, il 25enne Paolo Cancian residente in provincia di Venezia.

Paolo Cancian ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto a Sant’Agata Bolognese

I due veicoli, per causa ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente, dopo una rotonda e sono finiti in un campo adiacente alla strada. Illeso il conducente dell’auto originaria di San Giovanni in Persiceto. Il centauro viaggiava in direzione di Nonantola su una Cagiva 650 mentre la vettura coinvolta è una Opel Astra con un 37enne alla guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e l’elisoccorso che non hanno potuto fare nulla per il motociclista morto sul colpo.

Studente modello e passione per il basket e il clarinetto

Paolo Cancian era originario di Gruaro e si era laureato nel 2021 in ingegneria con il punteggio di 100 e conseguito il master in “Motorvehicle University” (meccanica dei motori) con il punteggio massimo, 110 e lode. Dopo uno stage di 6 mesi è diventato da un anno e mezzo un project manager dell’Automobili Lamborghini Spa a Sant’Agata Bolognese si legge nel profilo Linkedin. Ha lavorato anche alla UniTS Racing Team a Trieste e alla Dave Embedded System di Porcia come stagista interno. Musica e sport sono le sue passione. Gioca a basket e suona il clarinetto.