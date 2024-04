Chi era Pierluigi Beghetto, l’assessore ucciso dal vicino di casa a Esino Lario

L’assessore comunale Pierluigi Beghetto è morto accoltellato in strada domenica 21 aprile in via Giuseppe Verdi, all’altezza del civico 24 ad Esino Lario, in provincia di Lecco. La tragedia si è consumata intorno alle 9:30 quando l’uomo, originario di Milano, è stato aggredito un vicino, il 50enne Luciano Biffi, che lo attendeva davanti alla porta di casa.

Pierluigi Beghetto è stato aggredito e ucciso dal 50enne Luciano Biffi per questioni di vicinato

L’ha accoltellato e colpito con un mattone. Tra i due c’erano state discussioni in passato ma nulla che lascia presagire un simile epilogo anche perché Beghetto, conoscendo le difficoltà economiche dell’uomo, l’aveva fatto lavorare saltuariamente nella sua azienda. Chi lo conosce lo descrive come una persona violenta e con problemi psicologici. Subito dopo l’assalto mortale il 50enne ha chiamato i soccorsi ed ha confessato l’omicidio ai carabinieri del comando di Lecco.

Sul posto anche la pm Giulia Angeleri oltre che i soccorsi di Areu 118 e un elisoccorso proveniente da Sondrio. Sconvolti i residenti di Esino Lario. “Cordoglio e sgomento per l’improvvisa e tragica morte del consigliere Pierluigi Beghetto, che attualmente ricopriva la carica di assessore” – ha riferito Pietro Pensa, sindaco di Esino Lario, in provincia di Lecco.

Pierluigi Beghetto era titolare di un’azienda specializzata nella produzione di miele, lascia moglie e due figli

Pierluigi Beghetto aveva una azienda agricola, Ape Montana, specializzata nella produzione di miele ed era consigliere comunale dal 2020 e assessore di Esino Lario, paesino poco più di settecento abitanti nelle montagne lecchesi. Era sposato ed aveva due figli di 20 e 17 anni. Nel suo profilo Facebook tante immagini di gatti e delle amate montagne.