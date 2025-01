Chi sono le due vittime del naufragio a largo dell’Isola Rossa

Pietro Satta e Maurizio Rossi

Due pescatori sono morti a causa del ribaltamento di un’imbarcazione al largo dell’Isola Rossa, in località Marinedda, nel nord Sardegna. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, notando la barca rovesciata, hanno immediatamente avvertito la Capitaneria di porto di Porto Torres, intervenuta sul luogo con i mezzi della Guardia Costiera. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare.

Le vittime sono Pietro Satta, 48 anni di Sassari, e Maurizio Rossi, 72enne originario della Liguria, i due pescatori morti dopo che la loro barca si è ribaltata, al largo dell’Isola Rossa, nel nord Sardegna, rimanendo intrappolati. Secondo le prime ricostruzioni i due sarebbero usciti alle prime ore di sabato 25 gennaio per una battuta di pesca a bordo di una piccola imbarcazione che si sarebbe ribaltata durante una battuta di pesca notturna a causa delle difficili condizioni del mare, che avrebbero reso particolarmente pericolosa la navigazione.

Nelle acque di Vignola sono arrivati una motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres e un elicottero dei vigili del fuoco. Dopo essersi capovolta la barca è rimasta incagliata vicino agli scogli nei pressi della spiaggia La Marinedda. Entrambi i corpi sono stati recuperati intorno alle 16:00 dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo della tragedia insieme con la motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres e l’elisoccorso dell’Areus.

Pietro Satta era il titolare di un noto ristorante di Sassari

Pietro Satta, per tutti Lillo, era un ristoratore molto noto a Sassari e Alghero. Il 48enne sassarese, vittima del naufragio all’Isola Rossa, era in barca insieme con l’amico ligure, originario di Genova, Maurizio Rossi, 72 anni, proprietario di una casa nel nord Sardegna dove trascorreva le vacanze, non solo d’estate. Satta era il titolare del ristorante L’Osteria de’ mercati, nel centro storico di Sassari, e sino a poco tempo fa gestiva anche un ristorante ad Alghero, La Ginqueta.