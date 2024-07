Chiama 400 volte il 911: 34enne dell’Ohio rischia il carcere per i ‘giri’ in ambulanza, una persona è morta

Ha chiamato il servizio di emergenza 911 quasi 400 volte in 4 anni negli Stati Uniti in un periodo di quattro anni, lamentando ogni volta problemi di salute. In realtà era solo per fare un giro in ambulanza a sirene spiegate. Kesha Kennedy rischia il carcere per interruzione dei servizi pubblici, falsi allarmi. La 34enne deve rispondere di 25 capi d’imputazione per uso improprio dei sistemi del 911.

Kesha Kennedy ha chiamato 400 volte il 911 in 4 anni per presunti malori che si sono rivelati sempre falsi

La donna chiamava ripetutamente il centralino di Zanesville in Ohio per presunti problemi di salute. Gli operatori del soccorso la trasportavano a scopo precauzionale in ospedale impegnando così l’ambulanza. A volte la donna chiamava anche più volte al giorno. Dopo le sue innumerevoli visite in ospedale è stato rilasciato a Kesha Kennedy un certificato di buona salute, ma, nonostante ciò, la donna ha continuato a chiamare i servizi di emergenza.

In una circostanza i soccorritori del SZFD per intervenire dopo una sua richiesta non sono stati in grado di assistere una persona realmente in difficoltà che poi è deceduta. Prima di dichiararsi colpevole, la 34enne è stata valutata da uno psicologo forense. Il procuratore aggiunto della contea di Muskingum, John Litle, che si è occupato del caso, ha dichiarato alla corte che la donna soffre di un disturbo da “disordine fittizio” che la porta a dire bugie.

In una circostanza una persona è deceduta per rispondere alle richieste di soccorso della 34enne

In più di una circostanza il dipartimento di polizia di Newark aveva avvertito la donna sul rischio di finire in carcere se avesse continuato a contattare incessantemente il servizio d’emergenza. In una circostanza, nell’agosto del 2023, riferì di non riuscire a stare in piedi e finse uno svenimento. Una volta giunta in ospedale i medici riferivano che Kesha Kennedy non aveva alcun tipo di problema. Un episodio che ha fatto scattare la prima denuncia. Ora la donna rischia una pesante condanna e il carcere.