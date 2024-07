Chiara Ferragni verserà 1,2 milioni di euro: ‘É una donazione’, la reazione di Selvaggia Lucarelli (VIDEO)

Chiusa l’istruttoria sulle uova pasquali, la società di Chiara Ferragni verserà 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. Viene annunciato un comunicato dell’Antitrust sulla vicenda Uova di Pasqua-Giochi Preziosi griffate.

Chiara Ferragni interviene su Stories dopo il comunicato dell’Antitrust sulle uova di Pasqua griffate

“Il primo impegno consiste in un contributo economico volontario che è quindi una donazione e non una sanzione per un minimo di 1 milione e 200mila euro a favore dell’impresa sociale I bambini delle fate“: così Chiara Ferragni su Instagram condivide con i suoi follower il comunicato sulla vicenda legata al caso Uova di Pasqua-Giochi Preziosi “che l’autorità antitrust ha chiuso accogliendo gli impegni su cui Tbs Crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi” – ha spiegato l’imprenditrice digitale.

‘Non è una sanzione, le operazioni commerciali saranno separate dalle attività benefiche’

Nel video pubblicato tra le sue storie di Instagram, Chiara Ferragni spiega che la sua società “separerò in maniera totale le operazioni commerciali dalle attività benefiche che comunque – garantisce – non smetteremo di fare”. In calce al video, il link per accedere al comunicato, che l’imprenditrice ha voluto condividere con i suoi follower, con l’invito “leggete tutto”.

Sulla questione si è soffermata Selvaggia Lucarelli che aveva sollevato su Il Fatto il caso della beneficenza in relazione alle Uova di Pasqua griffate Ferragni. “Questo accordo è imbarazzante. Antipedagogico. E questa supercazzola è una donazione, non una sanzione” peggiora il quadro e l’opinione che avevo su Ferragni . Pensavo non fosse possibile” – ha spiegato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli: ‘Accordo imbarazzante, non ne esce bene neanche l’Antitrust’

“E mi dispiace, ma non ne esce bene neppure l’Antitrust”. Così Selvaggia Lucarelli, attraverso i propri canali social, commenta la decisione dell’Antitrust di chiudere l’istruttoria sulla vicenda legata alle uova di Pasqua di beneficenza di Chiara Ferragni , con l’influencer cremonese che donerà 1,2 milioni di euro all’impresa sociale I Bambini delle Fate”.