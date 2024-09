Chiara Petrolini, il fidanzato ha dormito con lei la notte dopo il secondo parto

Durante il primo parto di Chiara Petrolini, avvenuto nel maggio 2023, la sua famiglia era al saggio di pianoforte dell’altro figlio. È uno degli elementi emersi nel corso delle indagini portate avanti dalla Procura di Parma per la morte dei due neonati rinvenuti nel giardino della villetta a Traversetolo, in provincia di Parma.

I genitori di Chiara Petrolini erano al saggio dell’altro figlio in occasione del primo parto

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto, dopo il secondo parto, il fidanzato di Chiara Petrolini ha dormito dalla ragazza, ma non si è accorto che aveva partorito poche ore prima. “É una delle cose che lascia perplessi di questa storia – ha ammesso il procuratore capo di Parma, Alfonso D’Avino -. Il fatto che non si sia accorto di niente”. I due fidanzati si sono rivisti in caserma. Il corpicino del neonato, infatti, è stato ritrovato mentre Chiara era in viaggio negli Usa con i genitori.

I genitori, in qualità di “persone sottoposte ad indagine, e dunque in presenza del difensore di fiducia”, furono sentiti dagli inquirenti. I due erano stati inizialmente indagati, così da poter fare gli accertamenti medico-legali, ma padre e madre della 21enne sono risultati non a conoscenza dei fatti.

‘Il fidanzato ha dormito con lei ma ha detto di non essersi accorto di nulla’, il papà trovò le macchie di sangue in bagno

La mattina del 7 agosto, il padre della giovane, aveva trovato numerose “tracce di sangue nel bagno del piano sottostante (su due tappeti, nel lavandino, sul rubinetto)” e aveva dato alla moglie i tappeti così che fossero lavati. Anche quando la 21enne ha parlato con il padre, l’uomo aveva mostrato “assoluta mancanza di sospetto sull’origine di detto sangue”, che la figlia aveva “ricondotto a un ciclo abbondante“.

Da una intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra madre e figlia è emerso “il sospetto di una pregressa gravidanza, collegabile a una emorragia avuta in precedenza, verificatasi il giorno in cui l’altro figlio aveva un saggio di pianoforte”.