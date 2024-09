Chiara Petrolini ai domiciliari: ‘Ha detto che voleva tenere i figli’, il pianto, la marijuana, le ricerche sul web

Quando le è stato chiesto dagli investigatori se voleva tenere i figli, Chiara Petrolini ha risposto che di sì. Per la 22enne di Traversetolo sono stati disposti gli arresti domiciliari con il Gip che ha applicato un misura cautelare più “blanda” a quella richiesta dalla Procura che aveva avanzato una nuova richiesta di custodia in carcere. “Ha riferito che, tornati dagli Stati Uniti, avrebbe detto ai genitori che era incinta”.

Chiara Petrolini agli arresti domiciliari: ‘Ha detto che se fossero nati vivi li avrebbe tenuti’

Nel parlare con gli inquirenti “ha avuto qualche momento di pianto, pentita non lo so, registro come dato obiettivo che in qualche momento ha pianto”. Per la prima gravidanza “ha detto che il bimbo era nato morto, e di essersi limitata a prenderlo e seppellirlo”. Anche per il secondo parto ha raccontato la stessa cosa: che è nato morto, quindi avrebbe tagliato il cordone e lo avrebbe sepolto. E perché ha tenuto nascoste le gravidanze? “Ha detto di aver avuto paura del giudizio”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il bambino partorito il 7 agosto dalla giovane di Traversetolo era nato vivo, in quanto aveva respirato, ed è morto, secondo quanto stabilito dall’autopsia, per uno “shock emorragico da recisione del cordone ombelicale, in assenza di una adeguata costrizione meccanica dei vasi ombelicali”. Il procuratore di Parma ha precisato che durante le perquisizioni sono state sequestrate parecchie forbici: “Le abbiamo mostrate a Chiara e lei ne ha riconosciuta una”. Quella con la quale ha tagliato il cordone ombelicale.

‘Sepolti vicino casa perché voleva tenerli vicini, bevande alcoliche e marijuana durante la gravidanza’, morti per choc emorragico

Durante la gravidanza Chiara Petrolini ha tenuto “una condotta incompatibile con il suo stato. “Non ha mai disdegnato l’uso di sigarette elettroniche e con tabacco, anche accompagnato da assunzione di bevande alcooliche; da ultimo, dopo che travaglio era di fatto già iniziato, e nell’imminenza del parto, Chiara non ha neppure disdegnato l’uso di marijuana“

Un particolare emerso dopo le dichiarazioni spontanee ha spinto gli inquirenti a fare ulteriori verifiche. “Aveva detto che ha nascosto il corpo del neonato nel giardino perché lo voleva vicino a sé”. Lo ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro. E allora, quando si è intuita la possibilità di una seconda gravidanza, “si è pensato che se veramente ci fosse stato un altro bambino lo avrebbe sepolto sempre lì, vicino alla sua camera”.

Le ricerche sul web sull’odore del cadavere

Quando sono state trovate le ossa “eravamo increduli” – ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro. E allora, quando si è intuita la possibilità di una seconda gravidanza. “Si è pensato che se veramente ci fosse stato un altro bambino lo avrebbe sepolto sempre lì, vicino alla sua camera”. Quando sono state trovate le ossa “eravamo increduli”. Tra le ricerche sul web effettuate da Chiara Petrolini c’è anche quella su ‘dopo quanto puzza un cadavere’ ha detto il procuratore di Parma Alfonso D’Avino.