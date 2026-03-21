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Delitto di Chiara Poggi, la nuova perizia: ‘Ha lottato fino alla fine contro il suo assassino”

DiRedazione

Pubblicato: 21 Mar, 2026 - ore: 21:58 #Chiara Poggi, #perizia
Chiara PoggiChiara Poggi

La svolta della perizia: Chiara Poggi si è difesa

A distanza di anni dal delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi che potrebbero cambiare la lettura di quella mattina del 13 agosto 2007. Secondo una consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, Chiara Poggi non sarebbe stata una vittima passiva, ma avrebbe tentato con forza di difendersi dal suo aggressore.

La notizia, rilanciata dal Tg1, si basa su una perizia depositata di recente, che evidenzia chiari segni di colluttazione sul corpo della giovane.

Un dettaglio che, se confermato, riapre interrogativi cruciali sulla dinamica dell’omicidio.

Lividi, abrasioni e segni di difesa: cosa emerge

La consulenza medico-legale descrive un quadro preciso: sul corpo di Chiara erano presenti ecchimosi, lividi e abrasioni, in particolare su braccia e gambe.

Segni che, secondo gli esperti, non sarebbero compatibili solo con un’aggressione subita, ma indicherebbero una reazione attiva della vittima.

In altre parole, Chiara avrebbe cercato di:

  • respingere l’assalitore
  • proteggersi dai colpi
  • sottrarsi all’aggressione

Una lotta che, sempre secondo la perizia, potrebbe essere durata diversi minuti.

L’ipotesi: un’aggressione in più fasi

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la dinamica dell’omicidio. L’aggressione non sarebbe avvenuta in un unico punto, ma in più momenti e in diverse zone della casa, tra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli.

Questo suggerisce una scena complessa:

  • un primo attacco
  • un tentativo di fuga o resistenza
  • l’epilogo sulle scale

Secondo la ricostruzione, l’assassino si sarebbe fermato sull’ultimo scalino, dove il corpo della giovane è stato ritrovato.

L’arma e la violenza dell’attacco

La perizia fa riferimento a un’aggressione probabilmente avvenuta con un oggetto contundente, come un martello. Ma oltre ai colpi mortali, ciò che colpisce è la presenza di lesioni non direttamente riconducibili all’arma.

Questo rafforza l’ipotesi della colluttazione:
non solo un attacco improvviso, ma uno scontro fisico violento tra vittima e aggressore.

Il dettaglio chiave: le tracce sotto le unghie

C’è poi un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo: le tracce biologiche sotto le unghie di Chiara Poggi.

Se la giovane ha effettivamente lottato, come suggerisce la perizia, quelle tracce potrebbero essere il risultato diretto del contatto con l’assassino.

Un dettaglio che assume oggi un significato ancora più rilevante, perché potrebbe:

  • confermare la colluttazione
  • fornire elementi utili per eventuali nuove analisi

Una verità ancora in evoluzione

Il caso di Chiara Poggi è uno dei più discussi della cronaca italiana. E ogni nuovo elemento, anche a distanza di anni, ha il peso di una possibile svolta.

La perizia della dottoressa Cattaneo non cambia da sola il quadro giudiziario, ma introduce una prospettiva diversa:
quella di una vittima che ha combattuto fino all’ultimo.

Un dettaglio che non è solo tecnico, ma profondamente umano.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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