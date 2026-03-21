‘Recensisce le messe su TikTok’: 31enne indagato per vilipendio, il caso divide il web

Taylor Ragazzini

Chi è Taylor Ragazzini e cosa faceva su TikTok

Recensire ristoranti, hotel o viaggi è ormai normale. Ma recensire le messe? È proprio da qui che nasce il caso che sta facendo discutere.

Protagonista è Taylor Ragazzini, 31enne di Ravenna, noto sui social con il profilo Taylorismo. Nei suoi video, pubblicati su TikTok, entrava nelle chiese della città romagnola per raccontare — con tono ironico e spesso dissacrante — lo svolgimento delle funzioni religiose.

Una narrazione fuori dagli schemi:

non disturbava le celebrazioni, parlava a bassa voce, ma trasformava la messa in una sorta di telecronaca alternativa.

L’indagine: ipotesi di vilipendio alla religione

Ora però quella ironia è finita sotto la lente della Procura. Ragazzini è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio, prevista dagli articoli 403 e 404 del codice penale.

Nel mirino degli inquirenti ci sono sei video pubblicati tra dicembre e gennaio. Non è ancora chiaro quale contenuto specifico abbia fatto scattare l’indagine, né chi abbia presentato la segnalazione iniziale.

Potrebbe trattarsi di:

un parroco

un fedele

o semplicemente una segnalazione arrivata alle autorità

In questi casi, infatti, si procede anche d’ufficio.

I video: tra ironia, calcio e Harry Potter

Il format che ha reso virale Taylorismo è tanto semplice quanto provocatorio. Le chiese vengono raccontate come fossero luoghi da recensire:

si valuta la “location”

si commenta l’“outfit del prete”

si osservano dettagli come lo “scricchiolio delle panche”

Il tutto con uno stile che mescola linguaggi diversi. In alcuni casi, la messa diventa una partita di calcio, con tanto di ritmo e cronaca. In altri, entra nel mondo fantasy, con paragoni che richiamano Harry Potter, come la “finale di Quidditch” durante l’uso dell’incenso.

Sempre con un limite dichiarato:

non disturbare la funzione.

Eppure, proprio quel tono leggero potrebbe aver oltrepassato — secondo l’accusa — il confine del rispetto.

La reazione del 31enne: “Racconto il mio processo”

Consapevole della situazione, lo stesso Ragazzini ha scelto di affrontarla… a modo suo. Sempre su TikTok.

In alcuni video, girati anche davanti al tribunale, ha iniziato a raccontare l’indagine con la stessa cifra ironica:

“È la serie dove ti racconto il mio processo, tutto di fantasia”.

Una linea coerente con il suo personaggio social, ma che inevitabilmente alimenta il dibattito.

Libertà di espressione o mancanza di rispetto?

Il caso divide. Da una parte c’è chi difende il diritto alla satira e alla libertà di espressione, soprattutto quando non c’è interruzione delle funzioni religiose.

Dall’altra, chi ritiene che alcuni contenuti possano risultare offensivi, soprattutto se riguardano momenti di culto.

Il punto, ancora una volta, è sottile:

dove finisce l’ironia e dove inizia il vilipendio?

Un caso destinato a far discutere

La vicenda di Ravenna va oltre i singoli video. Tocca un tema più ampio: il rapporto tra social, linguaggio contemporaneo e luoghi tradizionalmente considerati intoccabili.

E mentre la giustizia farà il suo corso, resta una certezza: questa storia è destinata a far discutere ancora a lungo.