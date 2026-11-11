Taviano, schianto tra due auto: muoiono marito e moglie, grave la figlia. Erano neosposi i feriti sulla Bmw

Tragico schianto nel lecesse

Le vittime sono Giorgio Dimo, 67 anni, e Geltrude Manzo, 70. La figlia 35enne è ricoverata in gravi condizioni al Vito Fazzi di Lecce

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in una tragedia sulle strade del Salento. Due coniugi hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre lungo la provinciale 330, tra Taviano e Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. Nel drammatico impatto sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui la figlia della coppia, di 35 anni, ricoverata in condizioni molto gravi. Sull’altra automobile viaggiavano due giovani che si erano sposati proprio poche ore prima a Casarano.

Le vittime sono Giorgio Dimo, 67 anni, e Geltrude Manzo, 70, entrambi residenti a Taviano. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto insieme alla figlia quando, intorno alle 17, la vettura si è scontrata con una BMW. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due coniugi.

Lo scontro sulla provinciale 330: tre feriti, grave la figlia

La ricostruzione della dinamica è ancora affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine. Le due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro particolarmente violento nel tratto stradale che collega Taviano alla marina di Mancaversa. Secondo le prime informazioni, l‘incidente si è verificato in prossimità dell’incrocio con via Mediterraneo e via Li Giannelli.

Sulla Fiat Punto, oltre ai due coniugi deceduti, viaggiava la figlia 35enne, rimasta gravemente ferita. La giovane è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono apparse subito particolarmente serie ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nella seconda automobile, una BMW Serie 3, si trovavano invece due ragazzi di 28 anni, rimasti intrappolati nell’abitacolo dopo lo schianto. Anche per loro si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato per liberarli dalle lamiere. I due giovani sono stati successivamente trasportati in ospedale. La donna avrebbe riportato un trauma lombare, mentre per l’uomo è stato riferito un trauma toracico.

Sulla BMW una coppia di neosposi: uno dei cani è morto

La tragedia assume contorni ancora più dolorosi se si considera quanto accaduto poche ore prima dell’incidente. I due giovani che viaggiavano sulla BMW si erano sposati nella mattinata di mercoledì a Casarano. Quella che doveva essere una giornata indimenticabile per l’inizio della loro vita insieme si è trasformata in un drammatico pomeriggio, segnato dal violento impatto e dal ricovero in ospedale.

A bordo delle vetture coinvolte viaggiavano anche alcuni cani. Uno degli animali è morto in seguito all’incidente, mentre un altro, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato nelle campagne dopo essere riuscito a fuggire, probabilmente spaventato dal rumore e dalla concitazione dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno provveduto a estrarre gli occupanti rimasti incastrati negli abitacoli, collaborando con i sanitari nelle operazioni di soccorso e mettendo successivamente in sicurezza i veicoli e l’area interessata. I militari della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casarano stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Taviano in lutto, annullati i festeggiamenti di San Martino

La notizia della morte dei due concittadini ha profondamente colpito la comunità di Taviano. Il sindaco Francesco Pellegrino, attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e annunciato la sospensione degli appuntamenti previsti per la giornata successiva nell’ambito delle celebrazioni patronali.

«In queste ore un grave e inaspettato lutto ha colpito Taviano: due nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale. Come sindaco e amministrazione comunale, ci stringiamo alle loro famiglie, esprimendo il nostro più profondo cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità», ha scritto il primo cittadino.

La decisione è stata condivisa con il parroco don Quintino De Lorenzis, la Parrocchia San Martino di Tours e il Comitato Festa. Annullati tutti i festeggiamenti e gli eventi in programma giovedì 12 novembre, compresi il mercato e la fiera mercato. Gli appuntamenti saranno rinviati a una nuova data, che verrà comunicata successivamente.

«In questo momento di profondo dolore Taviano si raccoglie attorno alle famiglie colpite da questa tragedia», ha concluso Pellegrino. Per la comunità salentina, la festa del patrono lascia così spazio al dolore e alla vicinanza ai familiari delle due vittime.