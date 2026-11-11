Koah, 11 mesi, sepolto vivo in una gabbia per cani: ritrovato dopo 24 ore, arrestato il padre

Michael Comer

Il piccolo era scomparso lunedì in Carolina del Sud dopo essere stato portato via dal genitore, quasi 100 soccorritori hanno partecipato alle ricerche

Una scoperta agghiacciante, seguita da un salvataggio che ha dell’incredibile. Koah Sharpe, un bambino di appena 11 mesi, è stato ritrovato vivo dopo essere rimasto sepolto per circa 24 ore all’interno di una gabbia per cani, avvolta in un asciugamano e ricoperta di terra in un’area boschiva della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Il piccolo era scomparso il giorno precedente e le ricerche si sono concluse con una corsa contro il tempo, dopo che i soccorritori hanno sentito il suo pianto provenire dal sottosuolo.

La vicenda si è verificata nella contea di Lexington. Il padre del bambino, Michael Comer, 25 anni, era stato arrestato la sera precedente, ma al momento del fermo non aveva con sé il figlio. Le autorità stanno lavorando con la procura per valutare ulteriori accuse a suo carico. Intanto il neonato è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La scomparsa dopo essere stato affidato alle cure del padre

Secondo la ricostruzione fornita dallo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, Koah si trovava lunedì 9 novembre a casa della nonna paterna, Patricia Comer, che in quel momento si stava occupando di lui. Il padre era arrivato nell’abitazione e aveva trascorso del tempo con il bambino.

Quando la donna si è allontanata per sbrigare una commissione, il piccolo è rimasto temporaneamente affidato a Michael. Era previsto anche l’arrivo di un’altra persona incaricata di occuparsi del neonato, ma quando quest’ultima ha raggiunto l’abitazione ha scoperto che padre e figlio erano spariti.

La famiglia ha quindi segnalato la scomparsa e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di ricostruire alcuni spostamenti di Comer nella contea di Lexington. L’uomo sarebbe stato visto in diverse attività commerciali, ma senza il bambino.

Il padre arrestato, ma del bambino nessuna traccia

Nella serata di lunedì gli agenti sono riusciti a rintracciare il venticinquenne nella zona di Batesburg-Leesville. L’uomo si trovava in un annesso di un’abitazione ed è stato arrestato con le accuse iniziali di furto con scasso e resistenza all’arresto.

Il ritrovamento del padre, tuttavia, non ha risolto il mistero sulla sorte del piccolo. Koah non era con lui e, secondo quanto riferito dallo sceriffo, Comer non avrebbe fornito indicazioni utili per individuare il figlio.

Le ricerche sono proseguite anche il giorno successivo, coinvolgendo quasi 100 persone tra agenti delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e altri soccorritori. La preoccupazione cresceva con il passare delle ore, mentre non emergevano informazioni certe sulla posizione del neonato.

Il pianto nel bosco: così i soccorritori hanno trovato Koah

La svolta è arrivata martedì 10 novembre. Durante le operazioni di ricerca nei pressi dell’abitazione del padre di Comer, gli investigatori hanno individuato una zona di terreno appena smosso, tra gli aghi di pino, a circa 45 metri all’interno del bosco.

Insospettiti da quella traccia, hanno iniziato a delimitare l’area e a scavare. È stato proprio in quel momento che hanno sentito il pianto di un bambino provenire da sotto terra.

«Mentre iniziavano a scavare, si poteva sentire il piccolo Koah piangere», ha raccontato Koon durante la conferenza stampa. «È iniziata una vera e propria corsa: tutti si sono precipitati lì per tirarlo fuori».

Il neonato si trovava all’interno di una gabbia metallica per cani, di circa 60 centimetri per lato, avvolta in un asciugamano e sepolta superficialmente. Secondo la stima degli investigatori, sarebbe rimasto intrappolato in quelle condizioni per circa 24 ore.

La possibile sacca d’aria e le condizioni del bambino

Lo sceriffo ha spiegato che l’asciugamano potrebbe aver contribuito a creare una sorta di sacca d’aria, permettendo al piccolo di sopravvivere per tutto quel tempo. Anche le temperature relativamente basse della notte in Carolina del Sud potrebbero aver giocato un ruolo favorevole, limitando il rischio di surriscaldamento.

Al momento del recupero, Koah era in condizioni estremamente critiche, descritte da Koon con l’espressione «aggrappato alla vita». Il bambino è stato immediatamente trasportato in ospedale. Lo sceriffo si è detto fiducioso sulla possibilità di una completa guarigione, ma non sono stati diffusi dettagli clinici sufficienti per stabilire l’evoluzione delle sue condizioni.

Resta ancora da chiarire soprattutto il motivo di un gesto così grave. Koon ha riferito che tra i genitori del bambino esistevano precedenti situazioni di tensione, senza però fornire una ricostruzione completa delle circostanze familiari.

Michael Comer è rimasto in custodia e gli investigatori stanno collaborando con la procura locale per definire le eventuali ulteriori contestazioni. La sua posizione giudiziaria resta da accertare e non risultava ancora una condanna per quanto accaduto a Koah.

«Vogliamo ringraziare tutti e festeggiare il fatto che oggi un bambino di 11 mesi sia vivo», ha dichiarato lo sceriffo. Poi una considerazione sul futuro del piccolo: «Spero che, crescendo, non ricorderà molto di tutto questo». Una speranza che, dopo quelle interminabili ore sottoterra, accompagna il difficile percorso di recupero del bambino.