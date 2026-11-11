«L’ho abbracciata, poi non si muoveva più»: femminicidio Ramona Rinaldi, il compagno confessa in aula dopo un anno

Ramona Rinaldi

Colpo di scena al processo per la morte della 39enne trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano

«Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti». Poche parole che hanno cambiato improvvisamente il corso del processo per la morte di Ramona Rinaldi, la donna di 39 anni trovata senza vita il 21 febbraio 2025 nel bagno della sua abitazione a Veniano, in provincia di Como. A pronunciarle è stato il compagno, Daniele Re, 35 anni, che fino all’11 novembre aveva sempre respinto ogni accusa, sostenendo di non avere responsabilità nella morte della donna. Durante l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Como, al termine dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e ha ammesso per la prima volta di essere responsabile della sua morte.

Una confessione inaspettata, arrivata quando il processo si avviava verso la conclusione e che ha lasciato sotto choc i presenti in aula, compresa la stessa avvocata difensore, Alessandra Angelelli.

Daniele Re

Il racconto di Daniele Re

Nel ricostruire alcuni momenti della notte in cui morì Ramona, Re ha raccontato di essersi svegliato intorno all’una e di aver raggiunto la compagna in cucina.

«Mi sono svegliato, l’ho raggiunta in cucina, l’ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte. Quando l’ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po’ coperto quello che era successo», ha dichiarato davanti ai giudici.

L’uomo ha anche provato a spiegare il motivo per cui, per tutto questo tempo, aveva continuato a negare il proprio coinvolgimento. «Se ho mentito finora è perché non volevo pagare per una cosa che non volevo fare», ha aggiunto, spiegando di essersi progressivamente autoconvinto della propria innocenza.

«Mi sono autoconvinto che non ero stato io», è stato il senso delle sue parole. Una versione mantenuta anche dopo l’arresto, avvenuto nel luglio 2025, e durante le diverse fasi del procedimento.

Il compagno di cella e il racconto all’avvocata

A fornire un retroscena sulla decisione di confessare è stata la stessa legale dell’imputato. L’avvocata Alessandra Angelelli ha riferito che Re le avrebbe raccontato un episodio avvenuto proprio nella mattinata dell’udienza, durante un colloquio con il compagno di cella.

Mentre parlava di Ramona Rinaldi, l’altro detenuto si sarebbe commosso. Un particolare che avrebbe provocato una reazione nell’uomo, spingendolo a riflettere sul proprio rapporto con il dolore per la morte della compagna.

«Ho pensato molto a questa cosa. Io non avevo mai pianto per lei e c’è riuscito uno sconosciuto?», avrebbe confidato Re alla propria difensora.

La confessione ha avuto conseguenze emotive anche fuori dall’aula. La madre e la sorella di Ramona sono state viste in lacrime dopo le dichiarazioni dell’imputato. La madre di Daniele Re, invece, ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza per il suo trasferimento in ospedale.

La morte di Ramona e l’ipotesi del suicidio simulato

Ramona Rinaldi era stata trovata morta il 21 febbraio 2025 nel bagno della sua abitazione a Veniano. Il corpo era appeso con la cintura di un accappatoio e, inizialmente, la scena aveva fatto ipotizzare un suicidio.

Le indagini della Procura avevano però portato a una ricostruzione diversa, con l’ipotesi di un omicidio. Secondo l’accusa, la donna sarebbe stata aggredita dal compagno al culmine di un litigio, colpita con calci e strangolata, probabilmente utilizzando proprio la cintura dell’accappatoio. Successivamente, il corpo sarebbe stato sistemato in modo da simulare un gesto volontario.

Daniele Re era stato arrestato nel luglio 2025 con l’accusa di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Fino alla confessione dell’11 novembre aveva sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti. Le dichiarazioni rese davanti alla Corte rappresentano ora un passaggio fondamentale per il procedimento.

Nuova perizia psichiatrica: processo rinviato al 2 dicembre

La confessione è arrivata al termine dell’esame dei periti e dei consulenti psichiatrici, le cui valutazioni sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti non erano coincidenti.

Alla luce delle nuove dichiarazioni, il pubblico ministero Antonia Pavan ha chiesto un supplemento di perizia psichiatrica, per approfondire ulteriormente le condizioni dell’uomo e valutare il suo stato mentale. Alla richiesta si sono associate anche la difesa e le parti civili. La Corte d’Assise ha accolto l’istanza, disponendo nuovi accertamenti e rinviando l’udienza al 2 dicembre.

La fase dibattimentale avrebbe dovuto avviarsi verso la conclusione, ma il colpo di scena ha modificato il calendario del processo. La confessione di Re segna una svolta nella ricostruzione della morte di Ramona, ma restano da completare gli approfondimenti sulla sua condizione psichica e le valutazioni della Corte prima della decisione.