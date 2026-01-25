Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo aver appreso la morte dei genitori, il legale: ‘Sono vittime’

DiRedazione

Pubblicato: 25 Gen, 2026 - ore: 15:07 #Anguillara Sabazia, #Claudio Carlomagno, #Federica Torzullo
Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica TorzulloClaudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo la morte dei genitori

Claudio Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori

Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, è venuto a conoscenza in carcere della morte dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro villetta di Anguillara. A renderlo noto è il suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, che ha precisato come l’uomo sia attualmente sorvegliato a vista all’interno dell’istituto penitenziario, vista la portata emotiva della notizia ricevuta.

La comunicazione è avvenuta con le cautele previste in casi di forte stress psicologico. Non solo per l’impatto umano della perdita, ma per il contesto: una vicenda che ha già travolto più generazioni, lasciando dietro di sé una scia di dolore che non conosce tregua.

Perché i genitori di Carlomagno si sono tolti la vita?

Secondo quanto riferito dall’avvocato Miroli, le ragioni del gesto estremo sono state spiegate in una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide. Un documento che, sottolinea il legale, deve restare protetto da curiosità morbose e strumentalizzazioni.

«Questa vicenda dimostra più che mai – afferma Miroli – che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime. Vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità». Parole che introducono un concetto raro nel dibattito pubblico: la colpa che dilaga, la vergogna che diventa gabbia, la pressione che scava fino a rendere invivibile la sopravvivenza.

La “catabasi” evocata dal legale: cosa significa davvero?

Miroli utilizza un termine colto, quasi letterario: catabasi, la discesa agli inferi. È l’immagine di due genitori travolti da un evento più grande di loro, incapaci di reggere il peso simbolico e sociale di un delitto che non hanno commesso, ma che li ha marchiati agli occhi del mondo.

Una discesa silenziosa, consumata lontano dalle telecamere, mentre fuori infuriava il tribunale dei social, spesso spietato, sempre sommario. È qui che la tragedia privata diventa fatto culturale e collettivo, interrogando il modo in cui l’opinione pubblica metabolizza il male.

Odio social e responsabilità collettiva: chi paga davvero?

«Ancora ieri – denuncia l’avvocato – si leggevano sui social messaggi come: “quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro”». Frasi che non sono solo odio, ma violenza verbale con effetti reali, capaci di incidere sulle coscienze già fragili.

Da qui l’appello a una pedagogia collettiva, a un esercizio di contenimento emotivo che eviti lo straripamento del dolore oltre i confini della giustizia e dell’umanità. Perché il rischio è trasformare ogni tragedia in un’arena, ogni lutto in un bersaglio.

Il bambino rimasto solo: la ferita più profonda?

Nel finale, il pensiero del legale si sposta su chi resta davvero senza difese: il figlio di Claudio Carlomagno. In pochi giorni ha perso la madre, i nonni e, di fatto, anche il padre. Una sottrazione progressiva di affetti che segna un destino ancora prima che possa essere compreso.

È qui che la cronaca si ferma e dovrebbe iniziare il silenzio. Perché non tutte le storie chiedono commenti. Alcune chiedono solo rispetto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’

Gen 25, 2026 Redazione
Attualità

Minneapolis, infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste: chi era Alex Pretti

Gen 24, 2026 Renato Valdescala
Attualità

Gloria De Lazzari uccisa a Bolton: fermato un 33enne, il mistero sulla morte dell’italiana in Inghilterra

Gen 24, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo aver appreso la morte dei genitori, il legale: ‘Sono vittime’

Gossip e TV

‘Buono ma non test…lo’: Federica e Valentina aprono al papà a C’è Posta per Te ma le tensioni restano

Attualità

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’

Attualità

Minneapolis, infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste: chi era Alex Pretti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.