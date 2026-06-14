Clizia muore a 39 anni nel sonno: lascia il marito e tre figli, comunità sotto choc

Clizia Ramazzotto

Un malore improvviso ha strappato all’affetto dei suoi cari Clizia Ramazzotto, migliaia i messaggi di cordoglio

Una tragedia improvvisa che ha lasciato senza parole un intero paese. Clizia Ramazzotto, 39 anni, è morta nelle prime ore del 7 giugno a Carmignano di Sant’Urbano, in provincia di Padova. Una scomparsa inattesa che ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, stretti attorno al dolore del marito e dei tre figli.

Nelle ultime ore si sono svolti i funerali nella chiesa di San Giorgio, dove la comunità ha voluto darle l’ultimo saluto.

Il malore improvviso durante la notte

Secondo quanto emerso, Clizia si sarebbe sentita male nel cuore della notte, mentre si trovava nella sua abitazione insieme ai familiari.

La donna non avrebbe avuto particolari problemi di salute noti e nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico.

I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Il malore, che secondo le prime informazioni potrebbe essere stato provocato da un arresto cardiaco, non le ha lasciato scampo.

La notizia si è rapidamente diffusa nel piccolo centro del Padovano, provocando sgomento e incredulità.

Lascia il marito Mirco e tre figli

Dietro il dolore di queste ore c’è soprattutto una famiglia che si trova ad affrontare una perdita devastante.

Clizia Ramazzotto lascia il marito Mirco Spolladore e i tre adorati figli Jessica, Mirko Junior ed Ethan.

Casalinga, era conosciuta per l’attenzione costante verso la famiglia e per il suo carattere disponibile e affettuoso.

Un ruolo che amici e parenti ricordano con grande commozione.

Il ricordo di chi la conosceva

Sono decine i messaggi comparsi sui social nelle ultime ore.

Chi l’ha conosciuta parla di una donna solare, sempre pronta ad aiutare gli altri e capace di lasciare un segno positivo nelle persone che incontrava.

Particolarmente toccante il ricordo di un amico di famiglia che l’ha descritta come una presenza costante nella vita di chi le voleva bene.

Un’affermazione che torna spesso nei messaggi di cordoglio: Clizia metteva sempre gli altri davanti a se stessa, dedicando tempo ed energie alla famiglia e alle persone care.

I funerali nella chiesa di San Giorgio

L’ultimo saluto si è svolto nella mattinata di sabato nella chiesa di San Giorgio a Carmignano di Sant’Urbano.

Numerose persone hanno partecipato alla cerimonia per manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

Al termine del rito religioso, la salma è stata accompagnata alla cremazione.

Già la sera precedente, durante la recita del rosario, molti cittadini avevano voluto stringersi attorno ai familiari in uno dei momenti più difficili.

Un paese unito nel dolore

La morte di Clizia Ramazzotto ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale.

In tanti continuano a ricordarla come una donna gentile, discreta e profondamente legata ai valori della famiglia.

Accanto al marito e ai figli restano oggi i genitori Giulietta e Angelo, la sorella Doris, i nipoti e tutti i parenti che in queste ore stanno ricevendo numerose testimonianze di affetto.

Una perdita che ha colpito nel profondo Carmignano di Sant’Urbano e che continua a suscitare commozione ben oltre i confini del paese.