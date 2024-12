Luca Tommassini: ‘Devastata la mia casa che sto ristrutturando con fatica e sacrificio’

“Questa volta, la seconda in pochi anni, me l’hanno veramente devastata la mia casa che sto con tanta fatica e sacrificio ristrutturando da due anni”. Si apre con queste parole il post su Instagram con cui Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale che ha lavorato anche con Madonna e Laura Pausini, denuncia il furto in cui è stato vittima nella sua casa di Roma.

Luca Tommasini è stato avvertito del furto da un assistente mentre era in navigazione verso la Spagna

“Sono lontano per lavoro, in mezzo al Mediterraneo navigando verso la Spagna, quindi è ancora più difficile capire quanto siano riusciti a portare via. Di sicuro hanno massacrato porte e pareti. Aperto la cassaforte. Sembrerebbero mancare tantissime cose di grande valore – ha scritto – pezzi d’arte e cose intime di grande valore affettivo.” “Si sono attaccati a tutto, dalle scarpe agli abiti, dai gioielli ai quadri.

Sono addolorato e spaventato perché erano una banda di criminali armati – ha raccontato ancora

Tommassini – e il mio assistente Nico ‘Fratacchiò’ è arrivato a casa mentre erano dentro, ed è giustamente scioccato”.

Abitazione messa a soqquadro, trafugati diversi oggetti di valore

“Mi piangeva il cuore, stavamo costruendo questa casa con tanto amore” – ha concluso il coreografo che in un altro post successivo pubblica anche una serie di foto della casa devastata raccontando dei tanti effetti personali che i ladri hanno portato via. “Nessuno chiederà scusa o pagherà per il danno psicofisico recato a me e al mio fratellino del cuore Nico (Fratacchiò) che stavolta si è trovato quattro infami armati davanti. Mi farò una ragione delle cose materiali che non ci sono più, anzi già non me ne frega un c…o ma non perdonerò mai chi fa del male a chi voglio bene”.