Anna Polly cade dal balcone di un hotel in Brasile e muore prima di realizzare un video audace

Anna Polly

Una creatrice di contenuti per adulti è tragicamente deceduta dopo essere precipitata dal balcone di un hotel. Una morte che presenta diversi elementi oscuri e per la quale è stata aperta un’inchiesta.

Anna Polly, le versioni discordanti dei due uomini che erano con lei

Anna Beatriz Pereira Alves, nota online come Anna Polly, è stata trovata senza vita nel cortile di un aparthotel a Nova Iguaçu, a nord-ovest di Rio de Janeiro. Le autorità brasiliane stanno cercando di chiarire le circostanze del decesso, che sarebbe avvenuto mentre l’attrice registrava scene con due uomini per una piattaforma di contenuti per adulti.

I due uomini presenti hanno fornito versioni discordanti sugli eventi precedenti alla caduta. Sebbene non siano stati effettuati arresti, un’unità omicidi sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza e ha già interrogato il personale dell’hotel. Inoltre, gli investigatori stanno analizzando il telefono di Anna per raccogliere ulteriori prove.

L’autopsia non ha ancora fornito risposte definitive, lasciando aperti interrogativi sulla presenza di sostanze stupefacenti nel corpo della vittima o eventuali segni di violenza.

Un caso complesso e le possibili ipotesi

Le autorità hanno descritto l’indagine come “complessa” e non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente al possibile omicidio. Un portavoce dell’Unità omicidi di Baixada Fluminense ha dichiarato: “Stiamo conducendo un’indagine approfondita per chiarire cosa è successo. È un caso delicato e stiamo valutando tutte le possibilità”.

L’incidente è avvenuto al Mont Blanc Apart Hotel, una struttura a quattro stelle, secondo fonti locali. Immagini pubblicate online mostrano un agente di polizia accanto a un corpo coperto da un lenzuolo insanguinato, presumibilmente appartenente alla giovane donna.

Il dolore dei familiari

Il fidanzato di Anna Polly, Pedro Henrique, ha dichiarato alla rivista brasiliana Quem: “Tutte le informazioni sono già in mano alla polizia e stanno indagando. Se c’è un colpevole, verrà trovato e punito. È morta nella caduta, non c’è stato tempo per salvarla”.

In un commovente tributo sui social media, Pedro ha espresso il suo dolore, annunciando i dettagli del funerale: “È così difficile senza di te. Con il passare delle ore, il vuoto nel mio cuore si fa sempre più grande”.

Le indagini proseguono per far luce su una morte che ha lasciato aperti numerosi interrogativi.