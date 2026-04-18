Beve 15 tequila e cade dalle scale in crociera: maxi risarcimento da 300mila dollari

La donna ha vinto la causa e sarà risarcita per la caduta in crociera

Crociera Carnival incidente alcol: cosa è successo davvero

Da una serata di eccessi a una battaglia legale da 300mila dollari. È la storia di Diana Sanders, infermiera della California, protagonista di un caso destinato a far discutere l’industria delle crociere.

Secondo quanto emerso in tribunale, la donna avrebbe consumato tra i 14 e i 15 shot di tequila nell’arco di circa otto ore, spostandosi tra bar, pub e locali a bordo della nave mentre navigava nella Baja California.

Poi la caduta.

La caduta e le lesioni: il momento chiave della causa

Poco dopo l’ultimo drink, Sanders – ormai visibilmente alterata – è precipitata lungo una rampa di scale, riportando lesioni gravi.

Tra le conseguenze:

commozione cerebrale, traumi alla schiena, possibili danni neurologici e forte stress psicologico.

Un episodio che, da semplice incidente, si è trasformato in un caso giudiziario.

La causa contro Carnival: “Mi hanno servito troppo alcol”

La donna ha deciso di citare in giudizio la compagnia, sostenendo una tesi precisa:

l’equipaggio avrebbe continuato a servirle alcol anche quando era già visibilmente ubriaca.

Nella denuncia si sottolinea come Sanders mostrasse segnali evidenti:

parlata confusa, comportamento alterato, difficoltà nei movimenti.

Eppure, secondo l’accusa, il servizio non si sarebbe mai fermato.

La sentenza: responsabilità condivisa ma colpa principale alla compagnia

La giuria della contea di Miami-Dade ha stabilito una responsabilità divisa:

60% a carico di Carnival per negligenza

per negligenza 40% alla passeggera per consumo eccessivo

Il risultato: 300mila dollari di risarcimento.

Una decisione che apre un precedente importante sul tema della sicurezza a bordo.

Il nodo sicurezza: chi deve controllare davvero

Il cuore del caso è tutto qui:

fino a che punto una compagnia deve proteggere i passeggeri da sé stessi?

Secondo la difesa della donna, la responsabilità è chiara:

una nave da crociera non è un semplice locale, ma un ambiente controllato dove il gestore deve prevenire comportamenti rischiosi.

E soprattutto, interrompere il servizio quando il cliente è visibilmente ubriaco.

Pacchetti alcolici e business: il lato oscuro delle crociere

Nel procedimento emerge anche un altro elemento:

i pacchetti all-inclusive per le bevande.

Secondo gli avvocati, questo modello incentiverebbe il consumo eccessivo, creando una dinamica pericolosa:

più si beve, più si “ammortizza” il costo del pacchetto.

Un sistema che, secondo l’accusa, potrebbe spingere oltre il limite.

La posizione di Carnival: pronto il ricorso

La compagnia non ci sta e annuncia battaglia legale:

“Non concordiamo con il verdetto e faremo ricorso”.

Al momento, nessuna indicazione su eventuali modifiche alle politiche sul consumo di alcol a bordo.

Un caso che cambia le regole del gioco

Quello di Diana Sanders non è solo un incidente.

È un caso che riapre il dibattito su responsabilità, sicurezza e limiti del divertimento organizzato.

Perché se è vero che chi beve deve farlo con responsabilità, è altrettanto vero che chi serve – soprattutto in un ambiente chiuso e controllato – non può ignorare i segnali evidenti.