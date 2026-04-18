Beve 15 tequila e cade dalle scale in crociera: maxi risarcimento da 300mila dollari

Crociera Carnival incidente alcol: cosa è successo davvero
Da una serata di eccessi a una battaglia legale da 300mila dollari. È la storia di Diana Sanders, infermiera della California, protagonista di un caso destinato a far discutere l’industria delle crociere.
Secondo quanto emerso in tribunale, la donna avrebbe consumato tra i 14 e i 15 shot di tequila nell’arco di circa otto ore, spostandosi tra bar, pub e locali a bordo della nave mentre navigava nella Baja California.
Poi la caduta.
La caduta e le lesioni: il momento chiave della causa
Poco dopo l’ultimo drink, Sanders – ormai visibilmente alterata – è precipitata lungo una rampa di scale, riportando lesioni gravi.
Tra le conseguenze:
commozione cerebrale, traumi alla schiena, possibili danni neurologici e forte stress psicologico.
Un episodio che, da semplice incidente, si è trasformato in un caso giudiziario.
La causa contro Carnival: “Mi hanno servito troppo alcol”
La donna ha deciso di citare in giudizio la compagnia, sostenendo una tesi precisa:
l’equipaggio avrebbe continuato a servirle alcol anche quando era già visibilmente ubriaca.
Nella denuncia si sottolinea come Sanders mostrasse segnali evidenti:
parlata confusa, comportamento alterato, difficoltà nei movimenti.
Eppure, secondo l’accusa, il servizio non si sarebbe mai fermato.
La sentenza: responsabilità condivisa ma colpa principale alla compagnia
La giuria della contea di Miami-Dade ha stabilito una responsabilità divisa:
- 60% a carico di Carnival per negligenza
- 40% alla passeggera per consumo eccessivo
Il risultato: 300mila dollari di risarcimento.
Una decisione che apre un precedente importante sul tema della sicurezza a bordo.
Il nodo sicurezza: chi deve controllare davvero
Il cuore del caso è tutto qui:
fino a che punto una compagnia deve proteggere i passeggeri da sé stessi?
Secondo la difesa della donna, la responsabilità è chiara:
una nave da crociera non è un semplice locale, ma un ambiente controllato dove il gestore deve prevenire comportamenti rischiosi.
E soprattutto, interrompere il servizio quando il cliente è visibilmente ubriaco.
Pacchetti alcolici e business: il lato oscuro delle crociere
Nel procedimento emerge anche un altro elemento:
i pacchetti all-inclusive per le bevande.
Secondo gli avvocati, questo modello incentiverebbe il consumo eccessivo, creando una dinamica pericolosa:
più si beve, più si “ammortizza” il costo del pacchetto.
Un sistema che, secondo l’accusa, potrebbe spingere oltre il limite.
La posizione di Carnival: pronto il ricorso
La compagnia non ci sta e annuncia battaglia legale:
“Non concordiamo con il verdetto e faremo ricorso”.
Al momento, nessuna indicazione su eventuali modifiche alle politiche sul consumo di alcol a bordo.
Un caso che cambia le regole del gioco
Quello di Diana Sanders non è solo un incidente.
È un caso che riapre il dibattito su responsabilità, sicurezza e limiti del divertimento organizzato.
Perché se è vero che chi beve deve farlo con responsabilità, è altrettanto vero che chi serve – soprattutto in un ambiente chiuso e controllato – non può ignorare i segnali evidenti.