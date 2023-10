Crolla palazzina ad Argenta dopo esplosione bombola Gpl: muore agricoltore e l’ex moglie

Un boato e la terribile esplosione hanno scosso il sabato sera in località Monestirolo, a San Nicolò di Argenta, in provincia di Ferrara. A causare lo scoppio che ha distrutto una palazzina di due piani in via Nazionale – Sp65 è stata una bombola GPL.

Un boato e il terribile scoppio a San Nicolò di Argenta: distrutta palazzina di due piani

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per trovare le due persone che sono risultate disperse dopo l’esplosione delle 21:45 di sabato 21 ottobre. Il corpo senza vita del 76enne agricoltore Andrea Binelli è stato trovato verso le 8:00 dai vigili del fuoco. Intorno alle 11:30 di domenica 22 ottobre è stata recuperata Gabriella Piccini, l’ex moglie.

Dopo l’esplosione si era sviluppato anche un incendio che ha reso i primi interventi ancora più complessi e urgenti. Complessivamente sul posto hanno operato 43 vigili del fuoco da Ferrara, Portomaggiore e Molinella, le squadre abilitate per ricerca persone da Bologna, Treviso, Rovigo e Venezia.

Dopo ore di ricerche trovati i corpi privi di vita dell’agricoltore Andrea Binelli e di Gabriella Piccini, ex moglie

A supporto le unità cinofile di Bologna e Parma e le squadre di movimento terra da Forlì e Piacenza. “Siamo in costante contatto e ci stringiamo al dolore dei familiari in questo momento triste per tutta la nostra comunità” – così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri commentando l’esplosione e il crollo di una palazzina a Montestirolo, sul confine con il territorio di Argenta, che ha causato la morte di due persone.