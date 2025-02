Culturista trovato morto nel bagno di un bar in Messico: il giallo del decesso di Grishall Disner

Morto il culturista Grishall Disner

Un tragico ritrovamento ha scosso Città del Messico: il giovane culturista Grishall Disner , 23 anni, è stato trovato morto con ferite da arma da fuoco nel bagno di un bar. Disner, vincitore dei titoli Mr. Mexico Jr. e Mr. America Jr. nel 2023, era il figlio di Jorge Disner , comandante della squadra omicidi dell’ufficio del procuratore generale della capitale messicana.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto riportato da fonti locali, il giovane era in compagnia di amici mercoledì sera presso il Kows Bar , nella periferia sud-orientale della città, e stava consumando alcolici in quantità considerevoli. A un certo punto, si è allontanato per recarsi in bagno, dove poco dopo alcune testimonianze hanno udito degli spari.

Allarmati, i presenti hanno fatto irruzione nel bagno degli uomini e hanno trovato il corpo di Disner con ferite da arma da fuoco alla testa e allo stomaco. Secondo quanto riferito dal quotidiano Record , il culturista era armato quando è entrato nel locale, e per questo gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi del suicidio, nonostante la presenza di due ferite d’arma da fuoco sollevi alcuni interrogativi.

Indagini in corso

Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza del bar per determinare se qualcun altro possa essere coinvolto nella vicenda. Al momento, nessuna pista viene esclusa.

Intanto, il fratello della vittima, Darshan Disner, ha condiviso su Instagram una foto accanto alla bara di Grishall, lasciando intendere che si sia trattato di un gesto volontario. “Ti amo con tutto il mio essere, eri tutto per me e tutti conoscono la fratellanza che avevamo, ma è stata una tua decisione lasciarmi”, ha scritto nel post.

L’improvvisa scomparsa di Grishall Disner ha scosso la comunità del bodybuilding, che lo aveva visto emergere nel 2023 come una delle promesse più brillanti della disciplina. Oltre ai due titoli internazionali, il giovane atleta aveva conquistato anche il titolo di Mr. CDMX Jr. , affermandosi come un talento nella categoria oltre i 90 kg.

Mentre gli investigatori continuano ad esaminare i dettagli del caso, il mondo dello sport piange la perdita di un atleta di grande talento e potenziale.