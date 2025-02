Roma, 19enne salernitana travolta e uccisa da 72enne in via Laurentina

Incidente mortale in via Laurentina

Una ragazza di 19 anni originaria della provincia di Salerno è morta investita da un’auto a Roma. É accaduto su via Laurentina, all’altezza del civico 865. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella zona della Cecchignola.

Daniela investita dalla Mercedes davanti a un centro commerciale

Il dramma si è verificato intorno alle 13:00 di martedì 25 febbraio. Daniela Gambardella stava attraversando la strada, all’altezza l’altezza del centro commerciale Maximo, quando una Mercedes l’ha investita. La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 19enne.

Il tratto di strada tra via Andreina Sacco Gotta e via Abebe Bikila in direzione di via Abebe Bikila è stato chiuso dalla polizia municipale per permettere i rilievi scientifici e ricostruire l’incidente.

Accertamenti sull’impianto semaforico

L’investitore, un pensionato, è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio per essere sottoposto ai test per droga e alcol e la vettura è stata sequestrata. Accertamenti anche sul colore del semaforo al momento del tragico incidente in cui è deceduta la 19enne salernitana in via Laurentina. Dall’inizio dell’anno è l’ottavo pedone che perde la vita lungo le strade di Roma.