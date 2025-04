Daniele Iseppi, stroncato da un male fulminante: ‘Un’anima brillante e generosa’

Daniele Iseppi

Un dolore improvviso ha colpito Azzano e Chions

In soli quindici giorni, una malattia aggressiva e inattesa ha portato via Daniele Iseppi, 52 anni, libero professionista molto conosciuto in Friuli e Veneto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Udine dopo un forte mal di testa, Daniele si è spento martedì pomeriggio lasciando attoniti amici, colleghi e familiari.

Una carriera costruita con passione e intraprendenza

Daniele Iseppi lavorava come sales manager per il gruppo Maggioli, seguendo progetti legati alla formazione di autoscuole, enti locali e polizia municipale. Era noto per la sua energia, empatia e creatività, e amava organizzare fiere, incontri e aggiornamenti. Sempre in movimento, credeva nel valore del contatto umano e dell’innovazione.

Aveva gestito con un socio anche il ristorante Funky Go a Sacile, lasciando un ricordo indelebile nella comunità locale.

L’uomo oltre il lavoro: amore, famiglia e amici

Daniele viveva a Villotta con la compagna Anna, con cui progettava di sposarsi. La notizia della sua scomparsa ha colpito anche la sorella Monica, che vive in Australia ed è tornata in Italia per stare accanto alla madre Luciana.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, piena di idee, sempre pronta a tendere la mano. Gli amici lo ricordano con commozione: “Con te se ne va un pezzo di noi.”

Un uomo instancabile, pieno di vita e sogni. E proprio per questo la sua perdita fa ancora più male.