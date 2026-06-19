Aveva conquistato il palco della Scala, poi il tragico incidente: Davis Aloschi aveva solo 15 anni

Davis Aloschi

Il giovane talento della danza è morto dopo lo schianto tra due scooter

Era riuscito a trasformare la sua più grande passione in un sogno che stava diventando realtà. A soli 15 anni aveva già calcato il palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano, prendendo parte ad alcuni dei balletti più prestigiosi della stagione. Quel futuro, però, si è spezzato improvvisamente in un incidente stradale avvenuto a Siracusa.

La vittima è Davis Aloschi, giovanissimo allievo della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala, morto dopo il violento scontro tra due scooter. Una tragedia che si inserisce in una giornata drammatica sulle strade italiane, dove hanno perso la vita anche un ragazzo di 15 anni a Salerno e una bambina di appena 4 anni nel Barese.

Dal sogno della Scala al ritorno a casa per le vacanze

Originario di Siracusa, Davis Aloschi si era trasferito a Milano nel 2022 dopo essere stato ammesso alla prestigiosa Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Frequentava il liceo e, parallelamente, coltivava il suo talento artistico partecipando a produzioni di grande prestigio.

Nel 2023 era stato scelto per “Coppélia”, con le coreografie di Alexei Ratmansky, mentre nel 2024 aveva preso parte a “Lo Schiaccianoci”, nella storica versione firmata da Rudolf Nureyev.

Era tornato a Siracusa soltanto da pochi giorni per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia.

Lo schianto tra due scooter e la corsa disperata in ospedale

L’incidente è avvenuto quando Davis viaggiava come passeggero su uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’altra moto.

I soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I, ma le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Nello schianto sono rimasti feriti anche altri due ragazzi. Uno di loro, diciottenne, è ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, disponendo il sequestro dei due scooter coinvolti.

Una giornata drammatica sulle strade: altre due giovani vittime

La morte di Davis Aloschi è arrivata in una giornata segnata da altri gravissimi incidenti.

Nel Barese una bambina di appena 4 anni ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un SUV sulla strada tra Capurso e Rutigliano. La madre, che era alla guida della vettura, è ricoverata in gravissime condizioni.

Poche ore prima, a Salerno, era morto anche Matteo Petti, il ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in scooter avvenuto nella notte.

Tre tragedie diverse, accomunate da un bilancio pesantissimo che ha sconvolto intere comunità.