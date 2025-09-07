Siracusa, tre morti in uno scontro tra moto: muore coppia di Grammichele, bambino resta orfano

Giuliana Briguglio e Nunzio Parisi

Siracusa: tre vittime, tra cui una coppia di Grammichele

Tre persone hanno perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 124, tra Palazzolo Acreide e Buccheri, in provincia di Siracusa. Lo scontro ha coinvolto due moto di grossa cilindrata, causando la morte immediata di due persone e il decesso di una terza in ospedale nonostante l’intervento dell’elisoccorso.

Le vittime sono:

Nunzio Parisi , 33 anni, di Grammichele (Catania)

, 33 anni, di Grammichele (Catania) Giuliana Briguglio , 39 anni, di Grammichele (Catania) e originaria di Francofonte .

, 39 anni, di Grammichele (Catania) e originaria di . Un uomo di 40 anni, di origine straniera e residente in provincia di Ragusa

La coppia di Grammichele lascia un figlio di soli 10 anni. Il terzo motociclista viaggiava su un’altra Kawasaki, che si è scontrata frontalmente con la moto dei coniugi.

Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, ha scritto sui social: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

Dinamica e soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’impatto tra i mezzi è stato violentissimo, sbalzando i motociclisti a terra e provocando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per stabilire le responsabilità.

Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha commentato:

“Ho appreso del tragico incidente nel territorio tra i Comuni di Buscemi e Buccheri. Esprimo il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime. Confido nel lavoro delle Autorità e nella ricerca di soluzioni come l’installazione definitiva del sistema TUTOR per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Una tragedia che scuote Grammichele e Francofonte

L’incidente ha provocato un forte cordoglio nelle comunità locali, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie delle vittime. Tanti i messaggi in memoria di Giuliana Briguglio. “Non voglio crederci. È solo un brutto sogno. Sei stata la mia amica ….Nei momenti di bisogno ci sei sempre stata. Casa tua era anche la mia casa” – ha scritto un amica.

La perdita della coppia di Grammichele, insieme all’uomo residente a Ragusa, sottolinea ancora una volta i rischi della guida a due ruote, soprattutto su strade statali non adeguatamente protette. Annullato un evento che si sarebbe svolto a Francofonte in piazza Dante.