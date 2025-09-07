Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Siracusa, tre morti in uno scontro tra moto: muore coppia di Grammichele, bambino resta orfano

DiRedazione

Pubblicato: 7 Set, 2025 - ore: 20:47 #Francofonte, #Grammichele, #incidente, #Siracusa
Giuliana Briguglio e Nunzio ParisiGiuliana Briguglio e Nunzio Parisi

Siracusa: tre vittime, tra cui una coppia di Grammichele

Tre persone hanno perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 124, tra Palazzolo Acreide e Buccheri, in provincia di Siracusa. Lo scontro ha coinvolto due moto di grossa cilindrata, causando la morte immediata di due persone e il decesso di una terza in ospedale nonostante l’intervento dell’elisoccorso.

Le vittime sono:

  • Nunzio Parisi, 33 anni, di Grammichele (Catania)
  • Giuliana Briguglio, 39 anni, di Grammichele (Catania) e originaria di Francofonte.
  • Un uomo di 40 anni, di origine straniera e residente in provincia di Ragusa

La coppia di Grammichele lascia un figlio di soli 10 anni. Il terzo motociclista viaggiava su un’altra Kawasaki, che si è scontrata frontalmente con la moto dei coniugi.

Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, ha scritto sui social: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

Dinamica e soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’impatto tra i mezzi è stato violentissimo, sbalzando i motociclisti a terra e provocando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per stabilire le responsabilità.

Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha commentato:

“Ho appreso del tragico incidente nel territorio tra i Comuni di Buscemi e Buccheri. Esprimo il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime. Confido nel lavoro delle Autorità e nella ricerca di soluzioni come l’installazione definitiva del sistema TUTOR per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Una tragedia che scuote Grammichele e Francofonte

L’incidente ha provocato un forte cordoglio nelle comunità locali, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie delle vittime. Tanti i messaggi in memoria di Giuliana Briguglio. “Non voglio crederci. È solo un brutto sogno. Sei stata la mia amica ….Nei momenti di bisogno ci sei sempre stata. Casa tua era anche la mia casa” – ha scritto un amica.

La perdita della coppia di Grammichele, insieme all’uomo residente a Ragusa, sottolinea ancora una volta i rischi della guida a due ruote, soprattutto su strade statali non adeguatamente protette. Annullato un evento che si sarebbe svolto a Francofonte in piazza Dante.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragico scontro tra due motociclisti a Grandate: muoiono Laerte Gauli e Fabio Crescitelli

Set 7, 2025 Redazione
Attualità

Marostica sotto shock: entra in sala slot e accoltella l’ex davanti ai clienti, come sta la 43enne

Set 7, 2025 Redazione
Attualità

Villa Santa Lucia in lacrime: Giuseppe “Gneppo” Risi muore a 37 anni nello schianto a pochi passi da casa

Set 7, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Curiosità

Influencer di OnlyFans offre 100.000 dollari a chi le trova un marito: l’annuncio choc di Aella

Attualità

Siracusa, tre morti in uno scontro tra moto: muore coppia di Grammichele, bambino resta orfano

Attualità

Tragico scontro tra due motociclisti a Grandate: muoiono Laerte Gauli e Fabio Crescitelli

Gossip e TV

Francesco Paolantoni in ospedale: intossicazione alimentare e diverticolite, il siparietto con Rispo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.