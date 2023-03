Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio a La vita in diretta: ‘Non siamo robot, fa male’

“Siamo amareggiati per aver saputo una notizia così forte mentre eravamo la sera davanti alla tv”. Piera Maggio si è ritrovata improvvisamente in un vortice di emozioni forti tra speranza, rabbia e una nuova delusione ma con la rinnovata determinazione a continuare le ricerche di Denise Pipitone, scomparsa 19 anni fa a Mazara del Vallo.

La mamma di Denise Pipitone è venuta a conoscenza dalla tv dell’esame del DNA su Denisa Beganovic

Tutto è partito dal rinnovo di una carta d’identità da parte parte di una ventenne di origini bosniache. Vengono notati una serie di particolari che fanno pensare che vadano fatti approfondimenti su Denisa Beganovic, residente a Roma, con la Procura di Marsala che ordina l’esame del DNA con l’esito negativo che viene comunicato nella giornata di sabato 4 marzo. Piera Maggio non ha nascosto la sua rabbia per non essere stata informata sull’accertamento sulla ragazza bosniaca. Dopo lo sfogo social ha diffuso un messaggio nel corso della puntata del 6 marzo de La vita in diretta, in onda su Rai 1.

“Guardavamo la tv e ci sono arrivati tutti questi messaggini che invitavano a guardare la tv sostenendo che parlavano di Denise e che avessero trovato mia figlia. É qualcosa che fa male perché non eravamo preparati, non sapevamo nulla. Nel giro di 12 ore si è risolto tutto l’arcano ed abbiamo saputo l’esito dell’accertamento su questa ragazza” – ha riferito la mamma di Denise Pipitone.

Piera Maggio a La vita in diretta: ‘Guardavamo la tv e ci sono arrivati dei messaggini, vorremmo comprensione’

“Purtroppo è successo spesso di aver saputo attraverso la tv di notizie così importanti. Noi cerchiamo nostra figlia da 19 anni e vorremmo un po’ di comprensione e delicatezza perché non siamo dei robot. Comunque il nostro obiettivo principale è cercare Denise ed è quello che facciamo ogni santo giorno e così faremo” – ha riferito Piera Maggio a La vita in diretta.

La ragazza accostata a Denise Pipitone, Denisa Beganovic (nata il 29 settembre 2002), ha ricostruito quanto accaduto in un’intervista rilasciata a Ore 14, su Rai 2. “Sono andata al comune per la carta d’identità elettronica il 17 febbraio. Dopo 5/6 giorni sono arrivati i carabinieri per portarmi con loro. Sono arrivata in Italia 5 anni fa da Tuzla, in Bosnia, e non ho mai conosciuto mio padre” – ha riferito la ventenne spiegando di aver parlato con la madre di quanto le stava accadendo.

Denisa Beganovic a Ore 14: ‘Era andata in comune per la carta d’identità e 6 giorni dopo sono arrivati i carabinieri’

“Ne ho parlato con lei come uno scherzo. Ho fatto il tampone dalla lingua il 28 febbraio“. Test che la giovane ha riferito di aver fatto immediatamente perché anche lei è una madre e comprende quello che stanno provando Piera Maggio e Piero Pulizzi. L’esame del DNA ha poi dato esito negativo.