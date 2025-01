Disastro aereo a Muan: Pudding, il cagnolino orfano che ha commosso la Corea del Sud

Tra le vittime indirette del devastante incidente aereo avvenuto il 29 dicembre all’aeroporto di Muan, nel sud-ovest della Corea del Sud, c’è anche un piccolo cagnolino di nome Pudding. Il Boeing 737-800 della compagnia Jeju Air, in volo tra Bangkok e Muan, si è schiantato al termine della pista causando la morte di 179 persone.

Secondo l’organizzazione per i diritti degli animali Coexistence of Animal Rights on Earth (Care Korea), Pudding ha perso nove membri della sua famiglia, in viaggio verso la Thailandia per celebrare il compleanno di un parente. “Non sono mai tornati”, ha dichiarato Care Korea in un post, “e a casa sono rimasti il cagnolino e una bambina di cinque anni”. Si erano recati a festeggiare il compleanno di nonno Bae che in 78 anni non si era mai recato all’estero.

La tragedia ha toccato profondamente l’opinione pubblica, spingendo molte persone a offrire il proprio aiuto. “Ci sono molti che piangono la famiglia scomparsa e vogliono adottare Pudding. Faremo il possibile per trovargli una famiglia che lo ami tanto quanto la sua” – ha assicurato l’organizzazione. I media coreani hanno condiviso le immagini del piccolo cagnolino bianco che gironzola per il paese e si ferma a guardare la strada che porta verso casa.

I cittadini hanno tentato di confortare l’animale e qualcuno ha provato a convincerlo a seguirlo verso una nuova casa, ma lui finiva sempre per tornare davanti al portone della loro famiglia.

Pudding, the pet #dog who lost all 9 family members in the #JejuAirCrash at #Muan Airport, was rescued by an animal rights group in #SouthKorea.



