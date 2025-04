Gianna Orrù e Valeria Marini, gelo e tensioni in diretta a Domenica In: ‘Mi sblocchi sul telefono?’

Gelo tra Valeria Marini e la madre a Domenica In

La settimana prima aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per far riappacificare Valeria Marini con la mamma. Gianna Orrù, 87 anni, madre della showgirl, è stata ospite nella puntata del 13 aprile di Domenica In. Mara Venier ha introdotto l’intervista parlando del lungo silenzio tra madre e figlia, che non si parlano da settembre. Il tentativo della conduttrice di farle riavvicinare ha però avuto un esito completamente diverso da quello sperato.

‘Le cose private devono restare private’

Fin dalle prime battute, Gianna Orrù ha mostrato una certa resistenza a parlare del rapporto con la figlia in televisione. “Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Un’altra domanda?”, ha replicato seccamente a Mara Venier, visibilmente sorpresa dalla freddezza della donna. E quando la conduttrice le ha chiesto se volesse parlare di Valeria, la risposta è stata altrettanto dura: “Non abbiamo litigato. Ma se non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza”.

L’atmosfera si è fatta ancora più tesa quando Mara Venier ha annunciato la presenza della figlia dietro le quinte. L’ingresso di Valeria Marini in studio, con in mano un ramoscello d’ulivo in segno di pace – simbolico, dato che si celebrava la Domenica delle Palme – non ha avuto l’effetto desiderato.

Valeria Marini in studio: la madre non gradisce la sorpresa

“Me ne vado, questo non si fa, non è corretto”, ha dichiarato la Orrù rivolgendosi direttamente alla conduttrice. Valeria, visibilmente provata, ha provato a spiegare il proprio punto di vista, mantenendo un tono pacato: “Penso che sia una grande mamma. Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Per te ci sono e ci sarò sempre”. Ma il muro di Gianna sembrava invalicabile: “Stai zitta un attimo. Mai rendere pubbliche le cose private, non avresti dovuto”.

Il momento più toccante e allo stesso tempo più amaro è arrivato quando Valeria ha chiesto alla madre di sbloccarla sul telefono. “Mamma, mi sblocchi? Vorrei poterti stare vicina come figlia”. La risposta, ancora una volta, è stata un secco rifiuto: “No. Smettila”.

I tentativi di riavvicinamento sono stati tutti respinti. Valeria Marini ha provato anche ad abbracciare la madre, ricevendo però un’altra risposta glaciale. “Posso darti un abbraccio?”, ha chiesto con voce rotta. “No, smettila”, ha tagliato corto la madre. Le due donne hanno lasciato lo studio separatamente, senza che il confronto portasse a una reale riconciliazione.

‘Ho lasciato tutto per seguirla’

Durante la conversazione, Gianna Orrù ha raccontato anche il proprio vissuto da madre, tra rinunce e rimpianti. Un racconto amaro, che ha il sapore di una confessione tardiva e carica di dolore. “Ho cambiato la mia vita per lei, di questo me ne dolgo. Ho sbagliato, ho lasciato il mio lavoro. Amavo quello che facevo, guadagnavo bene. Non ero una disoccupata. E chi se ne frega se sono stata vicina a Valeria: è stato strategicamente sbagliato”.

La donna ha spiegato di aver lasciato tutto per seguire la figlia quando questa ha iniziato la sua carriera nello spettacolo. Una scelta che oggi valuta con disincanto, parlando apertamente di pentimento: “Quando Valeria è entrata in quel mondo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma. Oggi dico che è stato un errore”.

Non solo tensioni familiari: Gianna Orrù ha raccontato anche un dramma personale che ha segnato profondamente la sua vita negli ultimi anni. È stata infatti vittima di una truffa da oltre 350mila euro. L’inganno è partito da un uomo che si era avvicinato a lei con l’idea di realizzare un cortometraggio, per poi convincerla a investire in criptovalute.

La truffa da 350mila euro: ‘Mi ha convinta a investire in bitcoin’

“Mi parlava di bitcoin, di investimenti. Io non ne sapevo nulla. All’inizio non gli ho dato nulla, poi 5mila euro, poi sempre di più. Alla fine ho perso tutto”. La truffa si è consumata tra febbraio e agosto. “Mi mostrava finti messaggi dove sembrava che gli investimenti stessero rendendo. Quando gli ho chiesto i soldi, ha cominciato a sparire. Solo dopo, grazie a un’altra persona, ho capito tutto”.

L’uomo è ora rinviato a giudizio per truffa aggravata, ma Gianna non nutre molte speranze: “Ha chiuso il conto dove io versavo i soldi. Sono spariti. A meno che la Banca d’Italia non abbia tracciato tutto, non li rivedrò mai”.

Orrù ha raccontato che il truffatore, oltre a derubarla, avrebbe anche diffuso voci infamanti: “Va dicendo che ha foto mie nuda, ma figuriamoci! Io indossavo il costume intero anche all’Isola dei Famosi!”. Dopo l’accaduto, ha vissuto mesi di solitudine e depressione: “Ero arrabbiata con me stessa, con lui. Non volevo nessuno vicino. Valeria mi è stata vicina, ma a volte mi dava fastidio”.