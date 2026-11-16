Megan Lancaster

La 19enne è nata con due uteri e due vagine, per anni ha sofferto di mestruazioni emorragiche e dolori sempre più forti senza ricevere una diagnosi

Una diagnosi arrivata troppo tardi, due interventi chirurgici e il timore che una parte del suo apparato riproduttivo possa non essere più in grado di sostenere una gravidanza. È la difficile esperienza raccontata da Megan Lancaster, studentessa di 19 anni, nata con una rara malformazione congenita che comporta la presenza di due uteri, due colli dell’utero e due vagine.

Per anni la giovane ha cercato di ottenere una spiegazione ai suoi problemi di salute. Le mestruazioni, iniziate a 13 anni, erano particolarmente abbondanti e dolorose, tanto da impedirle in alcune occasioni persino di alzarsi dal letto e costringerla a perdere le lezioni. Nonostante le visite e le richieste di aiuto, però, secondo il suo racconto, i sintomi sarebbero stati ripetutamente sottovalutati.

I sintomi fin dall’adolescenza e gli esami senza risposta

Nel 2023, quando aveva 16 anni, Megan ha iniziato ad accusare disturbi che ricordavano quelli di un’infezione sessualmente trasmissibile. Si è rivolta più volte al medico di base e a una clinica specializzata nella salute sessuale, ma gli accertamenti effettuati hanno dato sempre esito negativo.

«Continuavo ad andare dal mio medico di base e alla clinica per la salute sessuale, sperando che potessero fare qualcosa, ma tutti gli esami erano negativi. E non hanno fatto ulteriori accertamenti, nonostante i sintomi persistessero», ha raccontato.

Nel frattempo, le perdite mestruali diventavano sempre più difficili da gestire. La situazione aveva conseguenze anche sulla sua vita quotidiana e sul percorso di studi. «La situazione è grave, ma non sappiamo cosa fare», sarebbe stata la risposta ricevuta dai medici, secondo quanto riferito dalla ragazza.

La diagnosi di utero didelfo e la rara sindrome OHVIRA

Dopo circa due anni di disturbi in peggioramento, durante il primo anno alla Leeds Beckett University, Megan Lancaster si è sottoposta a un’ecografia. Nel febbraio 2026 è arrivata la diagnosi: utero didelfo, una condizione congenita caratterizzata dalla presenza di due uteri, due cervici uterine e due vagine.

Alla malformazione era associata anche la sindrome OHVIRA, acronimo che indica la presenza di un’emivagina ostruita insieme a un’anomalia renale sullo stesso lato.

La giovane ha raccontato di essere rimasta spiazzata anche dal modo in cui le era stata comunicata la scoperta. «La dottoressa non era specializzata in ginecologia e, quando ha fatto l’ecografia, ha semplicemente detto: “Hai il doppio di tutto”», ha spiegato. Alla richiesta di chiarimenti, la professionista avrebbe risposto di non conoscere neppure il nome della condizione.

Megan ha riferito di aver appreso che la patologia interesserebbe circa una persona su un milione. Dopo la diagnosi, tuttavia, è rimasta in attesa di una visita con uno specialista.

La sepsi e l’intervento d’urgenza: un utero era ostruito

La situazione è precipitata il 18 febbraio 2026, durante un fine settimana trascorso a casa, a Lancaster. Megan ha sviluppato una sepsi, una risposta grave dell’organismo a un’infezione che può mettere in pericolo la vita.

Dopo aver contattato il servizio sanitario telefonico 111 e aver parlato con un medico di guardia, le è stato consigliato di recarsi al pronto soccorso. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente: ha iniziato a vomitare e a perdere conoscenza.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare il problema: uno dei due uteri era ostruito e al suo interno si era accumulato sangue mestruale nel corso degli anni. Il ristagno aveva provocato una grave infezione.

I chirurghi hanno inizialmente tentato di intervenire con una laparoscopia, ma l’infiammazione era talmente estesa da impedire l’inserimento della telecamera. È stato quindi necessario praticare un’incisione per drenare l’infezione.

Il secondo intervento e la paura di non poter avere figli

La vicenda non si è conclusa con il primo intervento. Circa due mesi più tardi, Megan ha dovuto sottoporsi a una seconda operazione per riaprire l’utero sinistro, che nel frattempo si era cicatrizzato e rischiava di ostruirsi nuovamente.

Ora la preoccupazione più grande riguarda la possibilità di diventare madre. «Dato che ci hanno messo così tanto a eseguire l’intervento e che ho dovuto combattere con l’infezione per tre anni, i medici non sanno se la parte sinistra del mio utero sia adatta ad avere figli», ha dichiarato.

La ragazza non nasconde la rabbia per il tempo trascorso senza una diagnosi. «Mi hanno allontanato per così tanto tempo che hanno compromesso il mio futuro con i figli. In realtà non gliene è mai importato nulla, finché la situazione non è diventata seria».

Il ritorno alla vita quotidiana e l’appello alle altre donne

Dopo essersi ripresa dalla sepsi, Megan ha dovuto fare i conti anche con le conseguenze sulla propria formazione universitaria: ha perso un intero modulo del corso. I problemi non sono del tutto scomparsi. La giovane continua infatti ad avere due cicli mestruali contemporaneamente ogni mese e, per gestire il dolore, assume esclusivamente paracetamolo.

Dopo l’intervento ha avuto un solo appuntamento di controllo. Ha quindi deciso di raccontare pubblicamente la propria storia per richiamare l’attenzione sui sintomi persistenti e sulla necessità che vengano approfonditi.

Il suo obiettivo è evitare che altre donne attraversino un percorso simile, fatto di visite, esami negativi e risposte che non arrivano, fino a quando una condizione non diagnosticata rischia di trasformarsi in un’emergenza.

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