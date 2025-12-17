Terni, travolta sulle strisce mentre raggiunge il marito: Donatella Mei muore a 54 anni in viale Trento

L'auto che ha travolto la 54enne in via Trento a Terni

L’incidente mortale in via Trento nel tardo pomeriggio

Una traversata di pochi metri, il marito che l’attendeva in auto, poi l’impatto fatale. È morta così Donatella Mei, 54 anni, investita nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre a Terni, in viale Trento, all’altezza del parco Emanuela Loi. Un incidente che ha sconvolto la città e riaperto il tema della sicurezza stradale, in particolare lungo uno dei viali più trafficati del capoluogo umbro.

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il marito quando è stata travolta da una Citroën Picasso. L’impatto è stato violento e non le ha lasciato scampo.

La dinamica al vaglio della polizia locale

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’investimento è avvenuto intorno alle 19.15. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 35 anni, residente nel territorio ternano. Saranno ora gli agenti della polizia locale di Terni, ufficio Infortunistica, a chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno valutando:

la velocità del veicolo,

le condizioni di visibilità,

il rispetto della segnaletica e della precedenza pedonale.

Il conducente si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Le condizioni di Donatella Mei sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto urgente all’ospedale Santa Maria di Terni.

Nonostante i tentativi del personale sanitario, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo il ricovero, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

L’indagine della Procura

L’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, con il pubblico ministero Camilla Coraggio, che dovrà stabilire se sussistano profili di responsabilità penale.

Come da prassi nei casi di investimento mortale, il fascicolo aperto consentirà di:

acquisire i rilievi tecnici,

raccogliere eventuali testimonianze,

verificare la posizione del conducente.

Non è escluso che nelle prossime ore possano essere disposti ulteriori accertamenti.

Chi era Donatella Mei

Donatella Mei era originaria dell’Abruzzo ma viveva da anni a Terni. Aveva 54 anni, era sposata da oltre trent’anni e lascia il marito e due figli.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo cordoglio. Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia, colpita da una tragedia improvvisa e devastante.