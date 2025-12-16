Andrea Delogu, il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando: chi è Alessandro Marziali (FOTO)

Andrea Delogu

Dalle smentite in diretta tv alle foto di “Chi”: cosa sta succedendo davvero nella vita privata della conduttrice

Andrea Delogu torna al centro del gossip, ma questa volta non per una presunta liaison televisiva. Dopo mesi passati a respingere con fermezza le voci su una relazione con Nikita Perotti, suo maestro di ballo a Ballando con le Stelle, nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi cambiano improvvisamente la narrazione: la conduttrice non sarebbe affatto single.

Le foto mostrano Delogu mentre si scambia un bacio sotto casa con un uomo che, secondo la rivista, si chiama Alessandro Marziali. Un gesto semplice, lontano dai riflettori, ma sufficiente a riaccendere l’attenzione sulla sua vita sentimentale proprio alla vigilia della finale del programma di Rai 1.

Il capitolo Nikita Perotti: “famiglia allargata”, ma niente amore

Negli ultimi mesi Andrea Delogu è stata costretta più volte a chiarire la natura del rapporto con Nikita Perotti, ballerino classe 1998 e suo partner nello show condotto da Milly Carlucci. Complicità, intesa, affetto: tutto vero. Ma amore, no.

La stessa Delogu aveva messo un punto fermo sia in puntata sia sui social, con parole che avevano fatto discutere:

“Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro”.

Una definizione che aveva alimentato ulteriormente le interpretazioni, soprattutto dopo un post dello stesso Perotti che parlava di “famiglia allargata”. Ora, però, le immagini diffuse da Chi sembrano confermare che quel rapporto non ha mai oltrepassato il confine dell’amicizia.

Andrea Delogu

Il bacio sotto casa e la nuova frequentazione

Secondo il racconto del settimanale, Andrea Delogu e Alessandro Marziali sarebbero stati paparazzati dopo una serata trascorsa insieme: cena fuori, passeggiata con il cane di lui e poi il saluto davanti alla porta di casa, suggellato da un bacio.

Nessuna scena plateale, nessun gesto studiato. Solo immagini rubate che raccontano una frequentazione agli inizi, discreta e ancora lontana dall’essere ufficializzata. Dopo il bacio, infatti, ognuno sarebbe rientrato nella propria abitazione.

Chi è Alessandro Marziali: poche certezze e molti interrogativi

Di Alessandro Marziali si sa pochissimo. Il suo profilo Instagram è privato, non sono noti né l’età né la professione. Secondo Chi, però, condurrebbe una vita piuttosto dinamica, dividendosi tra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar, e condividerebbe spesso momenti di viaggio con la madre.

Un identikit volutamente sfumato, che contribuisce ad alimentare il mistero attorno all’uomo che, almeno per ora, sembra aver conquistato l’attenzione della conduttrice.

Silenzio social e finale alle porte

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato. Andrea Delogu, impegnata nelle prove per la finale di Ballando con le Stelle in programma sabato 20 dicembre, mantiene il silenzio. Una scelta coerente con il suo atteggiamento degli ultimi tempi: chiarire quando necessario, ma senza trasformare la propria vita privata in un talk show permanente.