Donna muore schiacciata da una palma a Genova in piazza Da Novi: ‘Tragedia annunciata’

La palma che ha travolto e ucciso una donna di 58 anni

Una donna è morta dopo essere stata schiacciata da una palma crollata in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce a Genova. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca, insieme all’automedica inviata dal 118, e i vigili del fuoco. Sul posto presenti i carabinieri e la polizia locale.

La 58enne è morta sul colpo dopo essere stata travolta dalla palma

Aveva 58 anni la donna morta dopo essere rimasta schiacciata da una palma, a Genova, nel quartiere della Foce. Secondo le prime indiscrezioni risiedeva vicino al luogo della tragedia, in via Invrea. Sul posto è arrivato immediatamente anche il sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi. Immediata la presenza anche della presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri: “É una tragedia – ha dichiarato all’Agi – sono qui con Aster (azienda manutenzioni e cura del verde del Comune di Genova) e non ho parole. Era una palma monitorata, ma come Municipio non possiamo fare nulla: siamo nelle mani di Aster e ci fidiamo”.

La foto della palma prima che cadesse

I residenti: ‘Era inclinata’, il sindaco: ‘Era monitorata’

Sul posto 118 e vigili del fuoco, che hanno sollevato la pianta, spezzata alla base, per raggiungere la donna, ma nonostante i tentativi di soccorso per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la palma sarebbe stata da tempo a rischio e per questo sottoposta a controlli periodici. “Una tragedia annunciata, era inclinata e l’anno scorso erano state rimosse le auto dai parcheggi per manutenzione”. Non si esclude che a innescare il crollo possa aver contribuito il maltempo, con le forti piogge delle ultime ore. Tecnici ed inquirenti dovranno chiarire la causa della tragedia.