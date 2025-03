Come fotografare la Luna di Sangue: guida all’eclissi totale tra il 13 e il 14 Marzo

Luna di sangue, lo spettacolare evento il 14 marzo

Un evento astronomico imperdibile

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2024, il cielo offrirà uno spettacolo straordinario: un’eclissi totale di Luna. Questo evento sarà visibile anche dall’Italia e regalerà agli appassionati di astronomia una suggestiva “Luna di Sangue“, così chiamata per la caratteristica colorazione rossastra che il nostro satellite assumerà durante l’eclissi totale.

Perché la Luna diventa rossa?

Durante un’eclissi totale, la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, bloccando la luce diretta e lasciando che solo i raggi solari filtrati dall’atmosfera terrestre raggiungano il satellite. Questo fenomeno provoca una colorazione rossastra, simile a quella di un tramonto, rendendo la Luna ancora più affascinante.

L’eclissi totale di Luna sarà visibile nelle Americhe, in gran parte dell’Europa e in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia. In Italia, l’evento sarà osservabile nelle prime ore del mattino del 14 marzo, con la fase totale che avrà il suo culmine intorno alle 6:30 del mattino.

Come fotografare la Luna di Sangue con il telefono

Grazie ai progressi tecnologici, oggi è possibile catturare immagini spettacolari anche con un semplice smartphone. Tuttavia, per ottenere scatti nitidi e dettagliati, è necessario seguire alcuni accorgimenti:

1. Usa un treppiede o una superficie stabile

Le condizioni di scarsa illuminazione possono rendere difficoltoso ottenere immagini chiare. Per evitare il rischio di foto sfocate, è fondamentale mantenere il telefono stabile, utilizzando un treppiede o appoggiandolo su una superficie ferma.

2. Attiva la modalità RAW

Se il tuo smartphone dispone della modalità RAW, attivala nelle impostazioni della fotocamera. Questo formato permette di catturare più dettagli e di modificare l’immagine senza perdita di qualità.

3. Evita lo zoom digitale

Molti telefoni offrono lo zoom digitale, ma questo riduce la qualità dell’immagine. Se il tuo dispositivo è dotato di teleobiettivo ottico, utilizza quello per ottenere un ingrandimento senza perdita di dettagli.

4. Regola la messa a fuoco e l’esposizione

Per ottenere una foto nitida, tocca lo schermo del telefono per mettere a fuoco la Luna e regola manualmente l’esposizione abbassando leggermente la luminosità.

Consigli specifici per iPhone e Samsung

Scattare foto dell’eclissi lunare con iPhone

Se possiedi un iPhone 12 Pro o un modello successivo, abilita la modalità Apple ProRAW nelle impostazioni della fotocamera per ottenere immagini più dettagliate. Durante lo scatto, tocca la Luna per mettere a fuoco e utilizza l’icona del sole per regolare l’esposizione.

Scattare foto dell’eclissi lunare con telefoni Samsung

I telefoni Samsung di fascia alta, come il Galaxy S25 Ultra, dispongono di un teleobiettivo avanzato. Per ottenere il miglior risultato:

Utilizza la fotocamera con zoom ottico 5x (se disponibile).

(se disponibile). Attiva la modalità Expert RAW per controllare manualmente impostazioni come ISO e velocità dell’otturatore.

Preparati per l’eclissi lunare del 13-14 marzo

L’eclissi lunare totale sarà un evento affascinante e, con i giusti accorgimenti, potrai immortalare la spettacolare Luna di Sangue in tutto il suo splendore. Preparati con largo anticipo, scegli una location con poco inquinamento luminoso e goditi lo spettacolo!