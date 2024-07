Dorothea folgorata da un fulmine a 13 anni mentre faceva il bagno in Grecia: salva la mamma

Una ragazzina di 13 anni è morta sul colpo dopo essere stata colpita da un fulmine su una spiaggia in Grecia sotto lo sguardo dei suoi genitori che si trovavano a pochi metri da lei. La tragedia venerdì 28 giugno mentre Dorothea stava nuotando con i suoi genitori sulla spiaggia di Faros, vicino a Poseidi, nella Penisola Calcidica

La ragazzina di 13 anni stava facendo un bagno sulla spiaggia di Faros: folgorata sotto gli occhi dei genitori

Secondo quanto riportato dai resoconti locali greci, la famiglia è corsa fuori dal mare quando ha iniziato a piovere e ha raccolto le proprie cose per tornare alla macchina. L’adolescente stava camminando a un metro e mezzo dalla madre quando è stata investita. Il papà di Dorothea ha visto la moglie e la figlia cadere sulla sabbia. “Il fulmine ha colpito sia mia moglie che mia figlia. Se si fossero tenuti per mano, come poco prima, li avrebbe presi entrambi” – ha dichiarato al sito di notizie greco Protothema.

L’uomo ha prestato i primi soccorsi ai congiunti ed ha immediatamente chiesto l’intervento dell’EKAV, ma ormai era troppo tardi. Dorothea è stata trasportata in ospedale ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. “Mia figlia è caduta e non si è più rialzata” – ha dichiarato il padre della 13enne. “Era un’eccellente studentessa e atleta”.

‘Una perla di metallo nel costume potrebbe essere stata fatale’

Secondo un familiare della vittima il fulmine avrebbe avuto conseguenze mortali sull’adolescente a causa di una perla di metallo grande quanto un bottone presente nel costume da bagno dell’adolescente. Nella gremita chiesa di Agios Georgios, a Nuova Moudania, nella Penisola Calcidica l’ultimo saluto a Dorothea martedì 2 luglio. La ragazzina è arrivata in una bara bianca. Sconvolti i due fratelli. Sotto choc parenti e amici.