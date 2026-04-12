Elettra Lamborghini in ospedale prima della diretta: poi canta Povia e divide Canzonissima

Elettra Lamborghini

Una serata che rischiava di saltare, e invece si è trasformata in uno dei momenti più discussi della stagione televisiva.

Elettra Lamborghini è finita in ospedale poche ore prima della diretta di Canzonissima, ma alla fine ha deciso comunque di presentarsi in studio, ribaltando completamente il copione della serata.

Il malore improvviso e la corsa al Gemelli

A raccontare tutto è stata lei stessa, con una foto dal letto d’ospedale.

Una flebo al braccio, il volto provato e un messaggio che lasciava poco spazio all’ottimismo: “Non so se riuscirò a farcela stasera”.

La causa? Una forte cistite che l’ha costretta a ricorrere alle cure del Policlinico Gemelli di Roma.

Un imprevisto che avrebbe potuto escluderla dalla quarta puntata dello show di Rai 1, ma che invece ha acceso ancora di più l’attenzione sul suo nome.

Il colpo di scena: arriva in studio e canta

Contro ogni previsione, Elettra Lamborghini si è presentata comunque in diretta.

Poco prima di mezzanotte è entrata in studio accanto a Milly Carlucci, spiegando la sua scelta e portando sul palco un brano tutt’altro che scontato: “I bambini fanno ooh” di Povia.

Una scelta personale, quasi simbolica.

La cantante ha raccontato di aver sempre amato quel pezzo e di aver provato a portarlo anche a Sanremo 2020, senza però ottenere l’approvazione.

Stavolta, invece, ha deciso di farlo suo fino in fondo.

Caterina Balivo: ‘Brano divisivo’

La performance, accompagnata da un coro di bambini, ha mostrato un lato diverso dell’artista, lontano dall’immagine più provocatoria a cui il pubblico è abituato.

Ma proprio questa scelta ha acceso subito il dibattito.

Caterina Balivo è stata la prima a sottolinearlo, definendola una decisione “coraggiosa”, soprattutto per l’autore del brano, figura divisiva nel panorama musicale:

un modo, secondo lei, per raccontarsi senza rinnegare il proprio percorso.

Un intervento che di fatto ha aperto il fronte del confronto in studio.

La scelta che spiazza: “A me piace, punto”

La performance, accompagnata da un coro di bambini, ha mostrato un lato diverso dell’artista, lontano dall’immagine più provocatoria a cui il pubblico è abituato.

Ma proprio questa scelta ha acceso il dibattito.

Quando le è stato chiesto perché puntare su un brano così divisivo, Elettra Lamborghini ha risposto senza filtri:

“A me piace tantissimo, indipendentemente da chi la canta”.

Una posizione netta, che ha diviso immediatamente la giuria.

Scontro in diretta: scintille tra Izzo e Fialdini

Il momento più acceso arriva subito dopo l’esibizione.

Simona Izzo boccia la scelta, sostenendo che il brano non valorizzi l’artista e suggerendo canzoni completamente diverse.

Dall’altra parte Francesca Fialdini difende Elettra, parlando di un percorso autentico e coerente.

Da lì, il confronto si trasforma in uno scontro vero e proprio.

Izzo attacca:

“A te piace tutto, è tutto perfetto”.

Fialdini replica, rivendicando il diritto di esprimere un giudizio positivo senza per questo “appiattire” il dibattito.

È il primo vero momento di tensione tra i “Magnifici 7”.

Una serata tra fragilità e strategia

Al di là delle polemiche, resta un dato: Elettra Lamborghini è riuscita a trasformare un problema fisico in un momento televisivo potente.

Prima l’ospedale, poi il palco.

Prima il dubbio, poi la presenza scenica.

Una narrazione perfetta per il pubblico televisivo, che si muove sempre più tra realtà, spettacolo e costruzione del personaggio.

E forse non è un caso che, proprio in una serata così fragile, sia arrivata una delle sue scelte più discusse.