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Canzonissima, Elettra Lamborghini si emoziona e sbotta in diretta: momento acceso in studio

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 29 Mar, 2026 - ore: 05:26 #Canzonissima, #Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini con Milly Carlucci a CanzonissimaElettra Lamborghini con Milly Carlucci a Canzonissima

Elettra Lamborghini, emozione e tensione in diretta a Canzonissima

Una performance carica di significato, seguita da un momento di forte tensione.

Nel corso della puntata di Canzonissima del 28 aprile, Elettra Lamborghini ha portato sul palco un’esibizione intensa sulle note di “Alta Marea”, dedicata a Lolita, la sua cavalla scomparsa.

Un ricordo personale, profondo, che ha segnato visibilmente la cantante.

Il ricordo della cavalla Lolita

Al termine dell’esibizione, visibilmente commossa, Elettra ha condiviso il dolore per quella perdita:

“La morte di Lolita mi ha devastato la vita… anche dopo sei anni non ne sono uscita.”

La cavalla era entrata nella sua vita quando aveva solo 10 anni ed è rimasta al suo fianco fino all’età adulta.

“È morta tre giorni dopo il mio matrimonio… è come se mi avesse accompagnato fino a diventare grande.”

Parole che hanno toccato il pubblico e lo studio, con Milly Carlucci intervenuta per supportarla.

Il commento della giuria e la reazione

Durante il momento dedicato ai giudizi, Simona Izzo ha commentato l’outfit della cantante, paragonandolo al mito di Ulisse e alle sirene dell’Odissea.

Un intervento che ha spiazzato Elettra Lamborghini, ancora immersa nell’emozione.

La reazione è stata immediata e senza filtri:

“Ma chi se ne frega di Ulisse… ti parlo della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse?”

Una risposta dura, che ha creato un attimo di gelo in studio.

Il tentativo di riportare la calma

A stemperare la situazione è stata Milly Carlucci, che ha cercato di riportare l’attenzione su un piano più equilibrato:

“Oggi Elettra è concentrata da un’altra parte.”

Poi la parola è passata a Francesca Fialdini, che ha scelto un approccio completamente diverso.

Le parole di Francesca Fialdini

La conduttrice ha empatizzato con il dolore della cantante, raccontando anche una propria esperienza personale:

“Il mio gatto ha rappresentato per me quello che per te è stata la tua cavalla.”

E ha aggiunto:

“Forse questo abito è uno scudo… ma stasera sei meravigliosa perché mostri i tuoi sentimenti.”

Le lacrime finali

Le parole della Fialdini hanno colpito profondamente Elettra, che non è riuscita a trattenere le lacrime:

“Gli animali sono angeli… lei mi ha salvata.”

Un momento di grande intensità emotiva, che ha chiuso una scena televisiva destinata a far discutere.

Il pubblico si schiera

Sui social, molti utenti hanno espresso sostegno alla cantante, giudicando fuori luogo il commento iniziale della giuria.

Tra empatia e polemiche, resta una certezza:
quando l’emozione è autentica, la televisione cambia ritmo.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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