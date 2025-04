Elicottero precipita nel fiume Hudson a New York: morti turisti spagnoli, 3 bimbi tra le vittime (VIDEO)

Le pale dell'elicottero si sono staccate dalla fusoliera

Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York, nei pressi di Lower Manhattan, intorno alle 15:30 di giovedì 10 aprile. Tutte e sei le persone a bordo del veicolo sono morte. Era in volo intorno a Manhattan da circa 15 minuti prima dell’impatto. Con il pilota, hanno perso la vita due adulti e tre bambini, secondo fonti delle forze dell’ordine. I familiari erano turisti provenienti dalla Spagna.

Nonostante la pioggia, la visibilità sul fiume era buona, fino al New Jersey e a sud fino a Staten Island. Il video mostrava l’elicottero precipitare in acqua senza rotore di coda né pala del rotore principale. “Ho sentito cinque o sei rumori forti, quasi come spari nel cielo, e ho visto dei pezzi staccarsi, per poi guardarli cadere nel fiume” – ha raccontato un testimone che ha visto il veicolo cadere dalla finestra di casa.

“È stato come un boom sonico” – ha raccontato un testimone ad ABC di New York WABC: “L’elicottero si è diviso in due con il rotore che volava via”. L’elicottero, identificato dalla Federal Aviation Administration come un Bell 206, era al suo sesto volo della giornata.

È stato trovato capovolto nell’acqua a 10 gradi quando i soccorritori sono arrivati ​​sul posto. Dopo l’incidente la Guardia Costiera ha bloccato il traffico di imbarcazioni nella zona per consentire le operazioni di soccorso. Il sindaco Eric Adams ha descritto l’incidente come “straziante e tragico”.

“La squadra è sul posto del tragico e straziante incidente nel fiume Hudson”, ha scritto Adams. I vigili del fuoco e la polizia “stanno assistendo i primi soccorritori più vicini alla sponda del fiume, nel New Jersey. Nel frattempo, si prega di evitare la zona vicino al Pier 40 a Manhattan”.