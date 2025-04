Fulmine colpisce a pochi metri da una coppia in Arkansas: il video virale

Salvati per un soffio: il fulmine sfiora una coppia, tutto ripreso in video

Una normale giornata sotto la pioggia si è trasformata in un momento da incubo per una coppia dell’Arkansas. Mentre stavano per salire in auto durante un violento temporale, un fulmine ha colpito a pochi metri di distanza, illuminando tutto con un bagliore accecante. Le immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione, mostrano il momento preciso in cui l’evento avrebbe potuto essere fatale.

L’uomo e la donna, visibilmente scossi ma illesi, hanno raccontato l’accaduto ai media locali.

Nel video, si vede la coppia uscire di corsa dalla casa e chiudersi in auto. Appena due secondi dopo, il fulmine colpisce il suolo esattamente dove si trovavano prima.

Un episodio che ha dell’incredibile e che, se non fosse stato immortalato da una telecamera, sembrerebbe tratto da un film. Il video della tragedia sfiorata in Arkansas è diventato virale, con migliaia di utenti che commentano: “Devono giocare alla lotteria”.

🚨#WATCH: Wild footage as of a man and woman getting inside their vehicle just seconds before lightning strikes the ground just feet away



📌#Arkansas | #USA



Watch wild footage capturing the heart-pounding moment a man and woman rush out of their home and into their vehicle… pic.twitter.com/jjZ46jH0Ni