Elly Schlein canta e balla sul carro del Roma Pride con Annalisa, poi l’affondo contro il governo Meloni

Quando poi suona il pezzo Festival di Paola e Chiara, madrine lo scorso anno della kermesse, ha cantato a squarciagola e ballato con Alessandro Zan. Con lei sul carro -lo stesso di Annalisa e delle Karma B – anche Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. Stessa scena quando Annalisa ha cantato Mon Amour e sul brano Apnea di Emma. “Una straordinaria partecipazione al Pride di Roma, ne seguiranno tanti altri in tutta Italia. Noi continueremo a difendere i diritti delle persone Lgbtqia+, nonostante il governo abbia perso un’altra occasione durante questo G7, dove magicamente sono sparite alcune parole. É sparita la parola aborto, è sparita la parola identità di genere, è sparita la parola orientamento sessuale”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein conversando con i giornalisti al Roma Pride. “Possono cancellare qualche parola, ma non possono cancellare i nostri corpi e la nostra lotta per la libertà e l’eguaglianza di tutte le persone” – ha sottolineato la leader dem. “É una vergogna che dopo un anno e mezzo di questo governo Meloni, l’Italia sia scivolata alla 36esima posizione su 48 in Europa, più in basso dell’Ungheria sui diritti Lgbtqia+. Noi continueremo a lottare. L’amore non si discrimina”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in testa al corteo, ha indossato la fascia arcobaleno al posto di quello istituzionale. Diversi i selfie e gli abbracci con i cittadini intorno a lui. Poi ha indossato nuovamente il tricolore per continuare il tragitto verso il Colosseo. Sinceramente, hit e inno della manifestazione di Annalisa, madrina del Roma Pride, ha risuonato dal carro del Coordinamento.

Tra i carri anche quelli di +Europa con lo slogan ‘Libera frociaggine in libero Stato’. I giovani attivisti di Amnesty International alzano cartelli con ‘stop alle vendita di armi ad Israele’ e ‘la protesta pacifica non è reato’. Un minorenne in mezzo alla folla alza invece un cartello con scritto: ‘come fa sesso una persona trans non ti deve interessare’.