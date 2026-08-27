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Bitcoin sale del 20%: come i detentori di criptovalute stanno esplorando i guadagni attraverso il cloud mining nel 2026

DiRedazione

Pubblicato: 28 Ago, 2026 - ore: 01:03 #bitcoin, #cloud mining, #criptovalute
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Bitcoin è tornato sotto i riflettori dopo una delle sue più forti rally del 2026.

BTC è salito di circa il 20% questa settimana, superando brevemente i 79.000 dollari e raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre mesi circa. Allo stesso tempo, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato nuovi afflussi, alimentando le aspettative che il momentum rialzista possa continuare.

Mentre Bitcoin recupera terreno, molti detentori di criptovalute si stanno ponendo una domanda diversa: invece di aspettare semplicemente che il prezzo di BTC aumenti, esiste un modo per mettere al lavoro gli asset digitali già posseduti?

Il cloud mining è una delle opzioni che sta tornando a suscitare interesse.

Il cloud mining torna sotto i riflettori

Il mining tradizionale di Bitcoin richiede hardware ASIC costoso, elettricità, sistemi di raffreddamento e manutenzione continua. Il cloud mining elimina gran parte di questa complessità consentendo agli utenti di accedere a potenza di calcolo gestita attraverso data center remoti.

SHRMiner offre contratti di cloud mining agli utenti che possiedono BTC, ETH, DOGE/LTC, ZEC e altre criptovalute supportate.

Gli utenti non devono acquistare macchine per il mining né gestire infrastrutture tecniche. Dopo aver selezionato un contratto, la piattaforma assegna le risorse di cloud computing corrispondenti, mentre le operazioni di mining e la manutenzione vengono gestite da remoto.

Le caratteristiche principali includono:

  • Nessun hardware di mining richiesto
  • Supporto per diverse criptovalute
  • Allocazione automatizzata della potenza di calcolo cloud
  • Infrastruttura di data center su scala aziendale
  • Liquidazione ogni 24 ore secondo i termini del contratto
  • Accesso all’account da dispositivi mobili e desktop

Per i detentori di criptovalute a lungo termine, questo modello offre un’alternativa al trading costante sulle oscillazioni del mercato: destinare una parte dei propri asset a contratti di potenza di calcolo progettati per generare pagamenti periodici.

Come iniziare

Iniziare con SHRMiner prevede quattro passaggi:

1. Creare un account

Registrati con un indirizzo email. I nuovi utenti potrebbero avere diritto a un bonus promozionale di 15 dollari.

2. Scegliere un contratto di mining

Seleziona un contratto in base al budget, alla durata e al pagamento previsto.

3. Attivare la potenza di calcolo cloud

Una volta attivate, le risorse di mining corrispondenti vengono assegnate e gestite attraverso data center remoti.

4. Ricevere i guadagni del contratto

I guadagni idonei vengono calcolati e accreditati secondo il programma di liquidazione del contratto selezionato.

L’utente non deve installare ASIC, gestire l’elettricità o occuparsi della manutenzione delle apparecchiature.

Esplorare opportunità di cloud mining superiori a 27.700 dollari

SHRMiner offre contratti con diversi livelli di investimento e differenti durate.

Nome del contrattoPrezzoProfittoGiorniCapitale + Rendimento totale
Accordo di esperienza per nuovi utenti$100$42$100 + $8
Bitdeer Sealminer A2 Pro$500$6,255$500,00 + $31,25
Litecoin Miner L9$1.000,00$13,0010$1.000,00 + $130
Bitcoin Miner S21 XP Imm$5.000,00$70,5025$5.000,00 + $1.762,5
Bitcoin Miner S21e XP Hyd$10.000,00$151,0035$10.000,00 + $5.285
ANTSPACE HW5$50.000,00$905,0045$50.000,00 + $40.725

Alcuni contratti di valore più elevato possono mostrare guadagni cumulativi previsti superiori a 27.700 dollari, a seconda del piano selezionato e dei relativi termini.

Per consultare altri contratti di cloud mining e i termini specifici, clicca qui per visualizzare i dettagli dei prodotti.

Perché i detentori di criptovalute stanno prestando attenzione

Un mercato rialzista di Bitcoin crea opportunità, ma presenta anche un dilemma. Vendere BTC genera liquidità, ma riduce l’esposizione nel caso in cui i prezzi continuino a salire, mentre detenere semplicemente l’asset non genera di per sé un flusso di cassa ricorrente.

Il cloud mining offre un approccio alternativo.

Invece di cercare di prevedere ogni movimento del mercato, i detentori di criptovalute possono valutare la possibilità di utilizzare una parte dei propri asset per accedere a infrastrutture di mining gestite da remoto e a potenziali entrate basate sui contratti.

Con il rafforzamento del momentum di Bitcoin nel 2026, la conversazione si sta spostando dalla semplice domanda “Quanto può salire BTC?” a “Come posso rendere più produttivi i miei asset in criptovalute?”

Per gli investitori che stanno esplorando questa possibilità, SHRMiner offre una potenziale strada per accedere al cloud mining senza sostenere i costi e la complessità tecnica legati alla gestione di apparecchiature fisiche per il mining.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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